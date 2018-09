Adelantan navidad para niño de dos años que le queda dos meses de vida por cáncer [FOTOS]

A Brody Allen, un pequeño de dos en Estados Unidos, específicamente en Cincinnati le quedan solo dos meses. Su familia, amigos y vecindarios adelantaron las navidades para que el pequeño también las celebre.

"Él lo está disfrutando", le dijo al New York Times McKenzie Allen, de 21 años, hermana de Brody. "Una mañana se despertó y el arbolito de navidad estaba puesto. El no sabe que en realidad no es navidad".

En el mes de mayo, el pequeño comenzó a tener mareos y un doctor dijo que probablemente era a causa de una infección en los oídos. Luego de ello, le hicieron unos exámenes en el Hospital Pediátrico de Cincinnati y constataron que Brody tenía cuatro tumores en la parte inferior del cerebro, dos en el puente cerebral que une al cerebro con la espina dorsal, y otro en la base de la médula espinal.

A su corta edad no le podía realizar radiaciones entnces comenzaron con una quimioterapia qe no fue efectiva, puesto que uno de los tumores había crecido 30% y apareció un quinto tumor en el cerebro. Después de 98 días en el hospital, lo enviaron a casa.

"Al terminar la quimioterapia, todos en la familia nos hicimos la promesa de que, para Brody, cada día iba a ser mejor que el anterior", le contó a CBS News McKenzie Allen, la hermana. "Y nos propusimos hacer todo lo que pudiéramos y darle toda la felicidad que fuera posible, a pesar de que le quede poco tiempo de vida".

Los vecinos comenzaron a ayudar con la decoración navideña. Vale destacar que la familia de Brody creó un grupo con el nombre: Team Brody, y en cuestión de minutos comenzar a llegar mensajes de todas partes del mundo.

El grupo de Brody llegó a Ryan Simpson de 34 años, y quien es conocido como “el hombre de las navidades”, y este se ofreció en ayudar.

"No sé cómo habríamos podido enfrentar todo esto sin el apoyo de nuestra comunidad", le dijo al Canal 9 WCPO local la madre de Brody, Shilo Allen.

También abrieron una página en GoFundMe con una meta de USD 35.000, y la mañana del lunes la recaudación iba por cerca de 27.000

Su padre, Ted Allen, dijo que, el pequeño ha perdido la movilidad del brazo izquierdo y ya no puede caminar, “pero está disfrutando”.