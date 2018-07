Estados Unidos: pandilla de Brooklyn asesinó a otro adolescente "por error" [VIDEO]

Estados Unidos nuevamente fue escenario de la violencia de las pandillas, donde otro joven de tan solo 18 años fue brutalmente asesinado; sin embargo, los medios confirmaron que su muerte se produjo por un lamentable error.

Se trata de la segunda víctima asesinada por una pandilla por error. El primer caso se produjo con menor de 15 años Lisandro Junior, quien fue confundido a raíz de su parecido con el blanco de la pandilla, y terminó asesinado a machetazos tras ser sacado a la fuerza de una tienda.

Esta vez se trata de un joven de 18 años identificado como Génesis Wilson, quien recibió un fatal disparo en la cabeza mientras estaba en su cama. Wilson era amigo del hombre buscado por los pandilleros, según indicó el New York Post.

Recientemente la policía divulgó un vídeo donde aparecen tres sospechosos encapuchados muy cerca a la zona donde se produjo el asesinato; sin embargo, todos aparecen con los rostros mirando al suelo, por lo que hace difícil su identificación, pese a haber sido grabados.

"Mi corazón está roto. Esto me rompió de la peor manera, porque no tenía nada que ver con él, Génesis no se involucra con cosas como esa", reveló la madre al citado medio, además dijo que su hijo era amante de los deportes, un chico muy popular y tenía novia.

El joven habría estado en la casa para jugar videojuegos con un amigo, pero esa personas estaba en disputa con los presuntos tiradores, por lo que "estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado".