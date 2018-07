YouTube: interceptó y rompió los vidrios del auto de su ex para secuestrar a su hija [VÍDEO]

Vía YouTube un sorprendente vídeo aterró y generó indignación entre los usuarios, debido a que un hombre violento no aceptaba la separación junto a su esposa. Por ello, interceptó su vehículo, rompió el vidrio de su auto y secuestró a su pequeña hija que lloraba debido al terrible momento que vivió.

Cansada de la violencia que debía soportar a su lado, la mujer decidió romper con la relación hace poco tiempo, sin imaginar que el sujeto buscaría venganza en su contra, por ello no dudó en interceptar el vehículo donde ella se desplazaba con su pequeña.

El sujeto fue a buscarla hasta su casa en la ciudad de Náberezhnye Chelný, en la República de Tartaristán, Rusia. Cuando llegó al predio, encontró que su expareja estaba en el auto a punto de huir, mientras tenía en el asiento de atrás a la pequeña de ambos.

Acto seguido, el violento hombre le exige que se baje del auto, pero ella no estaba dispuesta a ceder. Su negativa provocó que el agresor pierda los papeles y comience a golpear con sus puños el cristal, ya que ella no estaba dispuesta a atropellar al padre de su hija.

Aprovechando la duda de su ex, el sujeto rompió la ventanilla, apagó el motor y sacó la llave del auto, pero eso no era suficiente. Para completar su macabro plan, el hombre fue a la parte trasera del vehículo y se llevó a la niña, mientras la mujer quedó en estado de shock al no saber qué hacer.

Tras la viralización de la cinta en YouTube, la policía está investigando lo sucedido con la intención de dar con su paradero y rescatar a la pequeña.