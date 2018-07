Sudáfrica: mujer declarada muerta 'resucitó' en la nevera de una morgue

Impactante fue la historia de una mujer que fue declarada como muerta en Johannesburgo, en una morgue de Carletonville, en la provincia de Gauteng, donde llegó tras un accidente automovilístico el pasado 24 de junio en Sudáfrica. Pese a que los médicos la dieron por muerta, reaccionó justo antes de ser introducida a una cámara frigorífica,

Según información de los medios de comunicación, los paramédicos que movilizaron a la mujer desde el lugar del accidente declararon que no había mostrado "señales de vida". Pero, cuando un empleado de la morgue regresó a inspeccionar el cuerpo en la nevera, encontró que la mujer estaba respirando.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer, pero la BBC confirmó que actualmente está siendo tratada en un hospital en Johannesburgo, después de ser retirada por las autoridades forenses al confirmarse que aún podía ser salvada.

Cómo pudieron dar por muerta a esta mujer que se ha despertado en una nevera de la morgue https://t.co/inKsb4LoN5 pic.twitter.com/fAOCoW8tTx — Gizmodo en Español (@GizmodoES) 3 de julio de 2018

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, ya que sus familiares no se explican cómo pudo suceder algo así, por ello expresaron su malestar. "Como familia, no hablaremos al respecto a no ser que la policía, los paramédicos y los funcionarios de la morgue estén presentes. Necesitamos respuestas", indicó uno de sus familiares para la BBC.

"El asunto es que necesitamos respuestas, eso es todo lo que queremos y en este momento no hay claridad", agregó dejando en claro que la familia estaba conmocionada ya que se trataría de una evidente negligencia que pudo acabar con la vida de la mujer.

"Esto no sucedió porque nuestros paramédicos no estén debidamente capacitados", sentenció el familiar sobre el caso de su hermana, una de las involucradas en el accidente del 24 de junio que dejó dos muertos.