Temblor en México HOY, 12 de agosto: revisa AQUÍ cuál fue el epicentro y magnitud del último sismo, según SSN

¿Dónde fue el último temblor en México HOY, 12 de agosto? Todos los sismos ocurridos durante el día en el país son registrados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM, comparte en sus redes sociales información detallada sobre la magnitud, hora y epicentro de estos movimientos. Consulta AQUÍ los datos más recientes sobre la actividad telúrica del día.

¿Dónde fue el temblor en México HOY, 12 de agosto, según el SSN?

El último temblor en México reportado por el SSN fue HOY al SUR de JALTIPÁN DE MORELOS, VERACRUZ, con una magnitud de 4.0, a las 11.01 horas.

Último temblor hoy en México. Foto: SSN

¿Qué hacer durante un sismo?

• Mantén la calma. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores.

• Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.

• Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.

• No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.

• No uses ascensor.