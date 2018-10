“Data Talent Movistar” convoca a estudiantes y egresados expertos en ciencias de los datos

Con el objetivo de impulsar la educación a través de la tecnología y destacar las habilidades de los estudiantes universitarios y egresados del territorio nacional, Telefónica del Perú organiza por primera vez en el país el “Data Talent Movistar”, una competencia en la cual los participantes deberán crear modelos predictivos para resolver un caso real del negocio.

“Este concurso está dirigido a jóvenes estudiantes y expertos en Data Science quienes analizarán una base de datos real y desarrollarán modelos predictivos que permitan la innovación e implementación de las últimas metodologías y algoritmos en temas de analítica y lograr una buena toma de decisiones frente a los próximos desafíos de nuestra compañía”, señaló Gustavo Ledesma, director de Marketing de Movistar.

Los participantes deberán ser estudiantes universitarios o egresados hasta diciembre de 2017, mayores de 18 años y de cualquier parte del Perú. Además, no deberán tener ningún vínculo laboral con compañías del rubro de telecomunicaciones.

Las inscripciones a la Datathon deberán ser en grupo, conformado por un mínimo de 2 y un máximo de 4 integrantes, con conocimientos en Big Data, Data Management, Estadística, Programación, Machine Learning, entre otros, de las carreras de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Matemática, Estadística, Ciencias de la Computación o afines.

“Somos la primera telco que realiza una Datathon en el Perú y que busca desafiar el potencial de los participantes a través de un reto innovador. Los ganadores del concurso podrán llevarse premios de US$ 3,000, US$ 2,000 y US$ 1,000 para el primer, segundo y tercer puesto respectivamente”, agregó Ledesma.

Para participar del “Data Talent Movistar” este 27 y 28 de octubre es necesario que el equipo registre sus datos entre el 5 y 22 de octubre en la web del evento: www.movistar.com.pe/datatalentmovistar y responder un formulario de preguntas pre-filtro, el cual será evaluado por la compañía.

El listado de grupos finalistas se hará público el martes 23 de octubre y los resultados se enviarán por correo electrónico a los participantes que deberán estar presentes, en las instalaciones de Movistar, los 2 días de las evaluaciones.

Fuente: Mercado Negro.