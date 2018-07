Redacción LR

Claudia Palomino estudió administración, tiene 25 años y es una de las voceras que organiza la marcha más importante de la comunidad LGTBI en Lima.

PUEDES VER: Marcha del Orgullo Gay: todo lo que debes saber sobre la movilización de este sábado

¿Se siguen imponiendo las creencias de la mayoría a la minoría?

Sí, de todas maneras. Como país somos un estado laico, pero no en la práctica. Nos imponen creencias, religiones, ideas que no son aceptadas por todo el país. Y si lo fueran, no deberían ser usadas para legislar.

La visibilización es uno de los principales objetivos de la comunidad LGTBI.

Es muy importantes ser visibles. Nos dicen que somos minoría. Con este tipo de marchas demostramos que ya dejamos de serlo. Debemos ser vistos desde todos nuestros espacios. Hace 17 años nadie hubiera imaginado que un congresista iba a decir abiertamente que es gay, y que igual aporta positivamente al país.

Han relacionado un enfoque polémico a la marcha de este año.

Sí, la educación. Lo hemos vinculado y trabajado a un lema que hemos creado para esta fecha: ‘educación con enfoque de género ya, por un currículo escolar que incluya lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales’.

¿Cómo han transmitido este mensaje a la comunidad?

Poniendo en mesa datos estadísticos que demuestren por qué es importante incluir estos temas en la educación. Nosotros pensamos en los niños y futuras generaciones.

¿Cómo podemos aportar al cambio por la igualdad?

Debemos informarnos, todos. Hay varias organizaciones que nos apoyan en la difusión de mensajes. Cambiemos la sociedad patriarcal y machista. Podemos luchar juntos como país para lograrlo.

La empresa privada ha tomado un perfil activo en este tipo de luchas.

Sí. Están manifestándose a favor de la comunidad y eso es bueno. Deben de insertar políticas para que los trabajadores no sean discriminados dentro del espacio laboral.

En cada edición suman más participantes.

En el 2017 reunimos 20 mil personas. Para este año esperamos convocar a más de 50 mil. Esta será una marcha más numerosa pese a todas las adversidades. Es inspirador ver jóvenes que marchan sin miedo.

¿Por qué se ha despertado el interés por asistir?

Lo están viendo como algo positivo. Es una forma de demostrar a los antiderechos que no estamos solos. Ya no hay miedos ni razones para sentirlo.

¿Cómo podemos definir a la comunidad LGTBI del país?

Luchadora y con esperanza. Nosotros buscamos que la sociedad sea inclusiva y que respete a todos. Creemos que eso va a suceder, y pronto.❧