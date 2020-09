Niñas, no madres: lanzan campaña contra la violencia sexual a menores indígenas y campesinas

Este 5 de septiembre, por el Día Internacional de la Mujer Indígena, jóvenes del colegio Kusi Kawsay de Cusco lanzan la campaña #WarmallanAmaraqMamaqa, traducido al español como ’Niñas No Madres’. Con ello, la institución pretende exigir que los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual sean protegidos.

Como parte de la campaña, se publicará un video musical, un rap en español y quechua, que retrata la violencia sexual hacia las niñas durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de marzo a junio de 2020, en el país se han reportado más de 900 casos de violación sexual, siendo el 71% contra menores de edad.

#WarmakunaAmaraqMamaqa: campaña para exigir el derecho de las niñas víctimas de violencia sexual. Foto: Captura de pantalla

La institución educativa cusqueña busca que las niñas víctimas de violación sexual puedan acceder sin discriminación a Kits de Emergencia y al aborto terapéutico, legal en nuestro país desde 1924. Estos derechos son muchas veces desconocidos por niñas y adolescentes peruanas que no tienen acceso a una educación sexual integral e ignorados por personal médico que desconoce sus obligaciones.

“Por medio del video, queremos que el Gobierno reparta kits de emergencia y se haga accesible el aborto terapéutico. Esperamos que toda persona escuche nuestra llamada de protesta”, pidió Alejandro Vásquez Paolini, estudiante de 12 años de Kusi Kawsay.

Sin protección para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual

Existen muchas trabas por parte del personal médico para que las víctimas de violación sexual puedan acceder a kits de emergencia. Según datos del Ministerio de Salud, de las 786 niñas víctimas de violencia sexual, menos de la mitad recibió el kit de emergencia.

Es necesario mencionar que en los pueblos indígenas, solo el 39% de estos cuenta con un establecimiento de salud, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo; y, en las zonas rurales, la tasa de embarazo adolescente es el doble que en las urbanas. 23 de cada 100 adolescentes entre 15 a 19 años del área rural son madres o están embarazadas.

De igual manera ocurre en lo que respecta al aborto terapéutico. Perú ya ha sido sancionado internacionalmente por no permitir que una niña y una adolescente puedan acceder a este derecho. A raíz de ello, se promulgó un protocolo de atención en 2014. Sin embargo, este no considera un tratamiento para menores de edad.

Brenda Álvarez, abogada feminista, ya había comentado a La República que un embarazo en niñas y adolescentes es de por sí un riesgo para su salud, más aún cuando son víctimas de violación sexual. “Por tanto, (...) debería considerarse la irrupción del embarazo a través del artículo 119 del Código Penal”, expresó.

En Perú solo está permitido el aborto terapéutico, es decir, cuando está en riesgo la salud o vida de la gestante, cualquier otra causal está penada. Foto: Composición LR

Álvarez enfatizó en que no existe un mecanismo específico para atender a menores de edad que deciden abortar. “Precisamente porque no existe un marco o un procedimiento con parámetros específicos para atender a las niñas o adolescentes es que en muchos establecimientos de salud no se les considera como parte de o como posibles candidatas para la interrupción legal del embarazo”, enfatizó. “Eso es un error. Por tanto esas niñas no tienen ese derecho, pero también el personal de salud considera que no lo tienen y tampoco cuentan con las herramientas adecuadas para poder hacerlo”, declaró.

Desde hace cuatro años no se aborda el debate del aborto en el país. En 2016, un grupo de congresista presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación sexual. No obstante, hasta la fecha ninguna bancada ha solicitado retomar el proyecto.

Las niñas y adolescentes peruanas son las más afectadas por la violencia sexual que existe en el país. Reconocer sus derechos y permitir que accedan a ellos es un compromiso que tiene el estado peruano con las mujeres y las víctimas de violación sexual.