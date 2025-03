CBP Go reemplaza a CBP One en EE. UU.: los trámites que los inmigrantes ya no pueden realizar. Foto: CK Law Firm

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha anunciado un cambio importante en su aplicación móvil. A partir de ahora, la plataforma CBP One ha sido reemplazada por CBP Go, un ajuste que no solo implica un nuevo nombre, sino también la eliminación de ciertos trámites migratorios.

Este cambio afecta directamente a inmigrantes que utilizaban la aplicación para gestionar permisos humanitarios, citas para parole y otros procedimientos migratorios. A continuación, te explicamos qué trámites han sido eliminados y cómo realizar estas solicitudes en la actualidad.

¿Qué trámites ya no se pueden realizar con CBP Go?

Con la llegada de CBP Go, varios servicios que antes estaban disponibles en CBP One han sido eliminados o trasladados a otras plataformas. Entre los trámites que los inmigrantes ya no pueden realizar en la app, se encuentran:

Solicitudes de permisos de ingreso humanitario en la frontera.

Registro y programación de citas para parole humanitario.

Gestión de cruces fronterizos para migrantes en proceso de asilo.

Trámites que aún se pueden hacer en CBP Go:

Declaraciones de aduana para viajeros internacionales.

para viajeros internacionales. Pago de tarifas de CBP para servicios de Aduanas y Protección Fronteriza.

para servicios de Aduanas y Protección Fronteriza. Verificación de ingreso para ciudadanos y residentes permanentes.

Para los inmigrantes que usaban CBP One para trámites migratorios, ahora será necesario buscar otras vías oficiales para gestionar sus solicitudes.

¿Por qué CBP cambió CBP One a CBP Go?

El gobierno de Estados Unidos no ha dado una razón exacta para el cambio de CBP One a CBP Go, pero todo indica que la nueva aplicación se enfocará únicamente en trámites de aduanas y viajes, dejando fuera procesos relacionados con la migración y el asilo.

Algunos expertos consideran que este cambio es parte de una estrategia para descentralizar los trámites migratorios, redirigiéndolos a otras plataformas gubernamentales.

¿Cómo afecta el cambio de CBP One a CBP Go a los inmigrantes?

El reemplazo de CBP One por CBP Go puede generar dificultades para los inmigrantes, ya que algunos procesos que antes podían hacerse en la aplicación ahora requerirán alternativas.

Impacto para los inmigrantes:

Mayor dificultad para programar citas en la frontera.

Más demoras en la gestión de permisos humanitarios.

Necesidad de utilizar otras plataformas para trámites migratorios.

Se recomienda que los inmigrantes revisen la página oficial de CBP o consulten con asesores legales sobre las nuevas opciones disponibles para gestionar sus solicitudes.