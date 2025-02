¿Eres inmigrante en Estados Unidos? Así puedes apelar una orden deportación y conseguir ayuda legal

Recibir una orden de deportación en Estados Unidos es un momento crítico para cualquier inmigrante. Sin embargo, una decisión de este tipo no siempre significa que el proceso haya terminado. Existen mecanismos legales para apelar una orden de deportación y evitar la expulsión del país. Para ello, es fundamental conocer los pasos a seguir, los plazos establecidos y las instancias legales disponibles para presentar una apelación de manera efectiva.

Cada caso es diferente y las razones detrás de una orden de deportación pueden variar, desde la falta de un estatus migratorio legal hasta la presunta violación de leyes migratorias. Por ello, entender cómo apelar una orden de deportación en EE.UU. y qué opciones de defensa existen es crucial para cualquier inmigrante en riesgo de ser expulsado del país. En este artículo, explicamos los procedimientos legales, el tiempo límite para actuar y dónde buscar ayuda legal especializada.

¿Cómo apelar una orden de deportación en Estados Unidos?

Cuando un juez de inmigración emite una orden de deportación, el inmigrante afectado tiene la posibilidad de presentar una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, en sus siglas en inglés). Este recurso permite revisar la decisión y, en algunos casos, suspender la deportación mientras el caso se examina.

Para iniciar el proceso, el primer paso es presentar el Formulario EOIR-26, un documento oficial que notifica a la BIA sobre la intención de apelar la orden de expulsión. Es imprescindible enviarlo dentro del plazo de 30 días tras recibir la notificación de deportación. No cumplir con este límite podría resultar en la pérdida del derecho a apelar y, por ende, en la ejecución de la deportación.

Una vez que la apelación se ha presentado formalmente, la BIA revisará los argumentos expuestos en el caso. Durante este proceso, el inmigrante puede argumentar que el juez cometió un error en la interpretación de la ley o en la valoración de las pruebas. También es posible aportar nuevas evidencias que demuestren por qué la deportación no debería ejecutarse. En algunos casos, la BIA puede fallar a favor del inmigrante y anular la orden de expulsión.

Si la apelación es rechazada, aún existen alternativas legales. Es posible presentar una moción para reabrir el caso si se dispone de nuevas pruebas o una moción para reconsiderar en caso de que se hayan cometido errores en la decisión. Además, los afectados pueden llevar su caso ante una corte federal si consideran que sus derechos han sido vulnerados.

¿Qué abogados y organizaciones pueden ayudarte a frenar una deportación en EE.UU.?

Los abogados de inmigración pueden analizar el caso y determinar la mejor estrategia de defensa. Para ello, evalúan si existen fundamentos para apelar la orden de deportación y si hay opciones para solicitar un alivio migratorio, como el asilo político, la cancelación de deportación o el ajuste de estatus. Firmas legales reconocidas, como American Immigration Lawyers Association (AILA), pueden ayudar a encontrar un abogado especializado en este tipo de casos.

Asimismo, organizaciones como RAICES (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services) y Catholic Legal Immigration Network (CLINIC) brindan asesoría legal gratuita a inmigrantes en situaciones vulnerables. Estos grupos cuentan con abogados que pueden asistir en la preparación de la apelación y proporcionar representación en tribunales.