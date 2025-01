Dueña de la casa de 'Sex and the city' en Nueva York planea cerrar el acceso a turistas: "Quiero recuperar mi vida"

Dueña de la casa de 'Sex and the city' pide no más turistas a su casa. Foto: composición LR/ CNN

La propietaria del icónico inmueble de Perry Street, en Nueva York, expresa su frustración ante el constante asedio de turistas que buscan revivir momentos de la famosa serie. A través de una carta a las autoridades, exige medidas para proteger su hogar.

Desde hace casi tres décadas, la casa que perteneció a Carrie Bradshaw se ha convertido en un destino turístico incesante. La dueña, Barbara Lorber, ha decidido tomar cartas en el asunto y planea instalar una verja metálica para recuperar su calidad de vida, afectada por el bullicio y la invasión de fans.

Dueña de la casa de 'Sex and The City' no quiere turistas

La situación ha llegado a un punto crítico, donde la tranquilidad de su hogar se ve interrumpida por grupos de visitantes que no solo toman fotografías, sino que también tocan el timbre, saltan la cadena y vandalizan la propiedad. La dueña ha manifestado su deseo de que se tomen medidas efectivas para frenar esta invasión.

El inmueble de cuatro pisos, ubicado en el número 66 de Perry Street, es similar a muchas otras casas del West Village, pero su fama ha atraído a una legión de admiradores de la serie. "A cualquier hora del día o la noche, hay grupos de visitantes frente a la casa tomando fotos con flash, hablando en voz alta, publicando en redes sociales, haciendo videos de TikTok o simplemente celebrando el momento", lamentó Lorber en su carta.

La propietaria ha implementado medidas como una cadena al pie de la escalinata y carteles que piden respeto por la propiedad privada. Sin embargo, estas acciones han resultado insuficientes, ya que muchos turistas ignoran las restricciones y continúan accediendo a la escalinata, lo que ha llevado a Lorber a buscar una solución más drástica.

El pedido que hace Barbara Lorber

En una reciente audiencia pública de la Comisión de Conservación de Monumentos, Lorber se presentó para solicitar una "protección" que ha pospuesto durante años. "Hay un interés interminable en mi célebre escalinata", expresó con pesar. La dueña ha recibido el apoyo de sus vecinos, quienes también han enfrentado problemas con los turistas, incluyendo amenazas por intentar mantener el orden.

La popularidad renovada de 'Sex and the City', gracias a la serie 'And Just Like That', ha intensificado el flujo de visitantes. Lorber ha obtenido permiso para instalar una verja que espera que devuelva la tranquilidad a su hogar y a los inquilinos que viven en el edificio, que alberga a tres familias.

Reacción de los turistas por el pedido de Barbara Lorber

A pesar de la frustración de la propietaria, algunos turistas comprenden la necesidad de la nueva medida. "Creo que es mejor para las fotos y videos, para ella y su privacidad", comentó Angela Guerra, una fanática de Texas. Su amigo, Charlie Talmer, también apoyó la decisión, considerándola una medida de seguridad prudente.

La dueña reconoce que nunca imaginó que su hogar se convertiría en un símbolo de la cultura neoyorquina. "Me dio lástima el joven encargado de localizaciones", reflexionó, recordando cómo su casa fue elegida para la serie. A pesar de su éxito, Lorber ahora busca recuperar la paz en su hogar, un lugar que ha sido invadido por la fama.