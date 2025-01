Para los inmigrantes en Estados Unidos que tienen licencia de conducir en California, contar con el historial de manejo puede ser clave para acceder a mejores oportunidades, como adquirir un seguro de auto más económico o calificar para ciertos empleos. Sin embargo, muchos no saben cómo obtener este documento ni qué pasos deben seguir.

El historial de manejo es un registro oficial que contiene información sobre infracciones, accidentes y puntos en la licencia, y puede ser solicitado en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado donde resides.

La licencia de conducir en California debe renovarse periódicamente para mantenerla vigente. Foto: California News

¿Cómo puedo solicitad el historial de manejo, según el DMV de California?

Tener acceso a tu historial de manejo no solo te ayudará a mantener tus datos actualizados, sino también a demostrar tu responsabilidad como conductor. Si no estás seguro de cómo iniciar este trámite, no te preocupes. En este artículo te explicamos, paso a paso, cómo obtener tu historial de manejo en Estados Unidos, independientemente de tu estatus migratorio o el estado donde resides. Según el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, existen dos formas principales para solicitar tu historial de manejo:

En línea:

Puedes obtener tu historial de manejo a través del sitio web oficial del DMV de California. Para ello, necesitas:

Crear una cuenta en el portal del DMV o iniciar sesión si ya tienes una.

Verificar tu identidad proporcionando información personal, como tu número de licencia de conducir, fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos de tu Seguro Social.

Pagar una tarifa (generalmente $2).

Una vez completado el proceso, podrás descargar y guardar tu historial en formato electrónico.

En persona:

Otra opción es acudir directamente a una oficina del DMV en California. Para realizar este trámite, debes:

Llevar una identificación válida, como tu licencia de conducir.

Completar el formulario correspondiente, que puedes obtener en la oficina o en línea para imprimir.

Pagar la tarifa establecida (que suele ser de $5).

El historial se te proporcionará en formato físico al momento o te será enviado por correo. Ambas opciones son rápidas y confiables, y te permiten acceder a un documento esencial para demostrar tu historial como conductor.