Buenas noticias para jubilados del Seguro Social USA: los 2 pasos para recuperar tu dinero no cobrado en 2025

Ante demoras en los depósitos federales, los beneficiarios cuentan con mecanismos para solicitar revisiones y asegurar la entrega de sus fondos sin afectar su estabilidad económica. La administración del Seguro Social (SSA) establece procedimientos claros para que los beneficiarios puedan reclamar pagos retrasados o perdidos. En la siguiente nota te detallamos los 2 pasos para recuperar tu dinero no cobrado en 2025.

Cada mes, millones de estadounidenses reciben pagos del Seguro Social como parte de sus beneficios de jubilación, discapacidad o del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Sin embargo, existen casos en los que estos pagos pueden sufrir demoras o no llegar a la fecha esperada. Es fundamental que los beneficiarios conozcan los pasos a seguir para evitar que la falta de un pago afecte su estabilidad económica.

El Social Security beneficia a millones de norteamericanos. Foto: Solo Dinero

La SSA proporciona vías de comunicación y protocolos específicos para garantizar que los beneficiarios puedan recibir los montos correspondientes. La administración recomienda tomar medidas rápidas y contactar con las instituciones indicadas para resolver cualquier problema relacionado con el retraso en los pagos.

Pasos iniciales ante un pago retrasado

Cuando un beneficiario no recibe su pago en la fecha programada, la SSA recomienda primero contactar a la institución financiera correspondiente. Según el documento oficial de la SSA titulado “Your Payments While You Are Outside the United States”, los bancos pueden retener el dinero por diversas razones, como verificaciones de seguridad o actualización de información bancaria.

Es fundamental que los beneficiarios se comuniquen con su banco o cooperativa de crédito antes de acudir a la SSA, ya que en muchos casos el retraso se resuelve directamente con la entidad financiera.

Contactando a la SSA

Si el banco no tiene constancia del pago, el siguiente paso es contactar a la SSA directamente. El sitio web oficial de la SSA recomienda llamar al 1-800-772-1213 o visitar la oficina local más cercana. Para personas con discapacidades auditivas, la línea de TTY está disponible en el 1-800-325-0778. La SSA también ofrece un servicio en línea a través de la plataforma “my Social Security”, donde los beneficiarios pueden revisar el estado de sus pagos y reportar problemas.

Manteniendo la información actualizada

La SSA destaca que los beneficiarios deben mantener su información personal actualizada para evitar inconvenientes con los pagos. Esto incluye la dirección postal, información bancaria y otros datos relevantes. El Departamento de Servicios Humanos de Estados Unidos señala que, en caso de que la información no esté actualizada, los pagos podrían ser retenidos o devueltos.

Calendario de pagos del Seguro Social

El calendario de pagos del Seguro Social también juega un papel crucial en la recepción de los beneficios. La SSA publica anualmente el cronograma de pagos, el cual varía según la fecha de nacimiento del beneficiario. Por ejemplo, las personas nacidas entre el 1 y el 10 de cada mes reciben sus pagos el segundo miércoles, mientras que aquellas nacidas entre el 11 y el 20 los reciben el tercer miércoles. El cuarto miércoles está reservado para los nacidos entre el 21 y el 31.

Procedimiento para reportar pagos perdidos

Si un beneficiario identifica que su pago no se ha depositado en la fecha correspondiente, debe actuar con rapidez. La SSA indica que se deben esperar al menos tres días hábiles después de la fecha programada antes de reportar un pago perdido. Pasado este plazo, los beneficiarios deben contactar a la SSA para iniciar una investigación.

Reemplazo de cheques robados o extraviados

La SSA ofrece mecanismos para reemplazar cheques robados o extraviados. Si un cheque físico no llega, el beneficiario debe notificar a la SSA inmediatamente. Posteriormente, se realiza una investigación y, si se confirma que el pago no fue cobrado, la SSA emite un nuevo cheque. En el caso de los pagos electrónicos, la SSA colabora con el banco para rastrear la transferencia y, de ser necesario, emitir un nuevo pago.

Recursos adicionales y derechos de los beneficiarios

El sitio usa.gov destaca la importancia de estar informado sobre los derechos y responsabilidades en relación con los pagos del Seguro Social. La plataforma oficial del gobierno proporciona recursos actualizados y guías para garantizar que los beneficiarios puedan acceder a sus pagos de manera oportuna y sin contratiempos.