Uno de los errores más comunes al solicitar la Green Card es no presentar suficientes pruebas que demuestren que la relación es genuina. Foto: composición LR/ASSOCIATED PRESS

Obtener la Green Card a través del matrimonio con un ciudadano americano puede ser un camino directo hacia la residencia permanente en Estados Unidos. Sin embargo, el proceso está lleno de detalles que deben manejarse con cuidado. Muchos solicitantes cometen errores que pueden retrasar el trámite o poner en riesgo su estatus migratorio. A continuación, te mostramos los tres errores más comunes que debes evitar al tramitar la Green Card.

Cuando se solicita una Green Card por medio del matrimonio, es crucial estar consciente de los errores que pueden surgir. La falta de preparación y la omisión de información relevante pueden tener consecuencias graves. Por ello, es fundamental conocer estos errores para asegurar un proceso más fluido y exitoso.

1. Falta de pruebas que demuestren la legitimidad del matrimonio

Uno de los errores más comunes al solicitar la Green Card es no presentar suficientes pruebas que demuestren que la relación es genuina. No basta con afirmar que estás casado; es necesario proporcionar evidencia sólida. Esto incluye fotos en diferentes momentos, documentos que demuestren que comparten una vida en común, como cuentas bancarias compartidas, contratos de arrendamiento o registros de viajes juntos. Si no se incluye suficiente documentación, tu solicitud podría ser rechazada.

2. No prepararse bien para la entrevista de inmigración

La entrevista con un oficial de inmigración es una de las partes más importantes del proceso. Muchas personas cometen el error de no prepararse adecuadamente, lo que puede llevar a respuestas inconsistentes o a dudas sobre la autenticidad del matrimonio. Es crucial estar bien preparado y coordinar tus respuestas con tu cónyuge para que ambos puedan demostrar que su relación es genuina. La preparación incluye conocer detalles sobre la vida en pareja y estar listos para responder preguntas sobre la relación.

3. Ocultar información relevante

Ser transparente es clave en el proceso de solicitud. Algunos solicitantes intentan ocultar detalles como matrimonios anteriores o problemas legales, pensando que esto podría simplificar el proceso. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) realiza investigaciones detalladas, y cualquier intento de ocultar información puede ser interpretado como fraude. Ser honesto y completo en tu solicitud evitará problemas graves, como la cancelación de tu solicitud o incluso la deportación.

Evitar estos errores es fundamental para asegurar que tu solicitud de Green Card sea exitosa. Recuerda, la transparencia, la preparación y la documentación adecuada son claves para completar este proceso sin contratiempos.