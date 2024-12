El sindicato de trabajadores de Amazon se declara en huelga por mejores salarios en Estados Unidos

Trabajadores de Amazon en varias ciudades de Estados Unidos se han declarado en huelga en vísperas de Navidad, exigiendo mejores salarios y condiciones laborales. La protesta, organizada por el sindicato The Teamsters, ocurre tras la negativa de la compañía a acudir a la mesa de negociación sobre los contratos el pasado 15 de diciembre. Los empleados en Nueva York, Skokie (Illinois), Atlanta, San Francisco y el sur de California se unieron a la movilización para presionar a la empresa, que según el sindicato ocupa el segundo lugar en la lista Fortune 500 pero no garantiza un ingreso adecuado para sus trabajadores.

The Teamsters, que afirma representar a 10,000 empleados en diez instalaciones de Amazon, calificó la huelga como “histórica”. Aunque solo siete de esas instalaciones participan en la protesta, el sindicato acusó a la compañía de no respetar el derecho de los trabajadores a negociar mejores condiciones laborales. "Le dimos a Amazon un plazo claro para sentarse a la mesa y hacer lo correcto para nuestros miembros. Lo ignoraron", declaró Sean M. O’Brien, presidente general de The Teamsters.

Amazon responde y acusa al sindicato de manipulación

En respuesta, un portavoz de Amazon aseguró que The Teamsters lleva más de un año realizando una campaña para “engañar intencionadamente al público”. Según la compañía, la mayoría de los manifestantes no son empleados de Amazon, sino personas externas traídas para “acosar e intimidar” al equipo, lo que calificaron como “inapropiado y peligroso”. Amazon destacó que su prioridad es garantizar la entrega puntual de los pedidos navideños en una de las épocas más importantes para la empresa.

Sin embargo, el conflicto laboral ha atraído la atención de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB), que ha emitido múltiples denuncias contra Amazon por tácticas ilegales para suprimir la sindicalización. Entre las acusaciones se encuentran despidos injustificados, amenazas y la realización de reuniones obligatorias para desincentivar el apoyo a los sindicatos.

Nueva York, el epicentro de la huelga

En Nueva York, los almacenes de Staten Island y Queens están en el centro de las movilizaciones. La policía local acudió a estas instalaciones para establecer cordones de seguridad que permitan la salida de los vehículos de Amazon, minimizando el impacto en las entregas.

Mientras tanto, los trabajadores y el sindicato continúan denunciando la "insaciable codicia" de la empresa y exigen un trato justo. “Si su paquete se retrasa durante las vacaciones, puede culpar a Amazon”, afirmó O’Brien, quien instó a la compañía a priorizar el bienestar de sus empleados sobre los beneficios económicos.