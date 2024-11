¡Alerta Swifties! Travis Kelce revela cuál es la canción que no puede dejar de escuchar de Taylor Swift

El mundo del fútbol y la música se han entrelazado una vez más gracias a Travis Kelce, el reconocido jugador de los Kansas City Chiefs. En una reciente entrevista, Kelce sorprendió a todos al revelar una de sus canciones favoritas de Taylor Swift. Si bien su vínculo con la cantante ha sido un tema recurrente de conversación, esta confesión ha dado mucho de qué hablar, tanto entre los fanáticos del fútbol como entre los Swifties.

A lo largo de la conversación, Kelce habló sobre cómo la música de Taylor ha acompañado momentos importantes en su vida. Su elección sorprendió a los seguidores de ambos mundos, ya que pocos esperaban que esa era la canción que Kelce señaló como su favorita, puesto que no es una de las más recientes, pero sí una de las más representativas de la carrera de Swift.

¿Cuál es la canción de Taylor Swift que Travis Kelce no puede dejar de escuchar?

Cuando Travis Kelce finalmente reveló su elección, muchos de sus seguidores se sorprendieron al saber que "Blank Space" es la canción que considera su favorita de Taylor Swift. Este éxito, lanzado en 2014 como parte de su álbum 1989, se convirtió rápidamente en un fenómeno global. Con su letra ingeniosa y pegajosa, "Blank Space" se convirtió en un himno de la cultura pop y es una de las canciones más representativas de la carrera de Swift.

Kelce describió la canción como "increíble" y se mostró emocionado por el impacto que ha tenido en su vida, destacando cómo logra conectar con el mensaje y la energía que transmite. "Es una de esas canciones que, cuando la escuchas, te hace pensar que no hay forma de que no te guste", comentó el jugador, mostrando su entusiasmo por el tema.

No es la primera vez que Kelce habla públicamente sobre su amor por la música de Taylor Swift. En varias ocasiones, ha mencionado que es fanático de la cantante y que su música lo ha acompañado en momentos importantes de su vida. Sin embargo, el hecho de que haya destacado "Blank Space" como su favorita dejó claro que el tema tiene un significado especial para él.

Taylor Swift es la artista femenina más exitosa de los últimos años. Foto: AFP.

Las otras canciones de Taylor Swift que le gustan a Travis Kelce

Además de "Blank Space", Travis Kelce compartió algunas de las otras canciones de Taylor Swift que han capturado su atención. En particular, mencionó "Death By A Thousand Cuts", un tema que destaca por su emotividad y su potente interpretación en vivo. Kelce afirmó que la primera vez que escuchó esta canción, durante un recital íntimo de Swift para NPR, quedó profundamente impresionado por la manera en que la artista logró transmitir una carga emocional tan intensa a través de su voz y letras.

Kelce también expresó su admiración por "Cowboy Like Me", una canción de Evermore que, según él, tiene un toque único que resuena con su propia personalidad. La canción, que explora temas de amor y arrepentimiento, es otra de las joyas en el repertorio de Swift, y parece haber encontrado un lugar especial en el corazón del jugador.

Por último, Kelce mencionó "The Alchemy" como otro tema de Swift que le resulta particularmente intrigante. A pesar de que no es uno de los grandes éxitos comerciales de la cantante, esta canción tiene un aire de misterio y profundidad que también captó la atención de Kelce. Esto demuestra que el jugador de fútbol no solo está enganchado con los éxitos radiales de Swift, sino que también disfruta de su música más introspectiva.