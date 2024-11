Subway finaliza la oferta de comida de US$6,99 en Estados Unidos: conoce el por qué de esta inesperada decisión

Subway ha decidido cancelar su popular oferta de comida a $6.99 en Estados Unidos, que estaba programada para estar disponible hasta la última semana de diciembre. Esta decisión se produce en un contexto donde la cadena de sándwiches busca atraer a clientes preocupados por los precios, pero la promoción no ha tenido el rendimiento esperado.

La cancelación de la oferta se hará efectiva a partir del miércoles 27 de noviembre, aunque los clientes aún podrán acceder a ella a través de la plataforma digital hasta el 26 de diciembre. La promoción, que se lanzó el 3 de noviembre, incluía un sándwich de seis pulgadas, una bebida pequeña y una opción de papas fritas o dos galletas regulares.

Un cambio inesperado en la estrategia de Subway

Según un mensaje interno de la compañía, la decisión de cancelar la oferta se debe a que el "Meal Deal" no cumplió con las expectativas de rendimiento. Aunque la promoción generó un número adecuado de redenciones diarias, no logró impulsar las ventas y la rentabilidad de los restaurantes como se había anticipado. Subway había diseñado esta oferta para aumentar el tráfico y las ventas, pero los resultados no fueron los esperados.

Como alternativa, Subway introducirá un 20% de descuento en cualquier sándwich desde el 27 de noviembre hasta el 5 de enero, buscando mejorar su estrategia de atracción de clientes. Foto: Restaurant Dive

Una nueva oferta digital en su lugar

Para reemplazar el Meal Deal, Subway lanzará una nueva oferta digital que ofrecerá un 20% de descuento en cualquier sándwich. Esta nueva promoción estará disponible desde el miércoles y se espera que se mantenga activa hasta el 5 de enero. La compañía ha indicado que su enfoque hacia las ofertas de valor es estratégico y se basa en datos que buscan equilibrar las necesidades de los consumidores con la rentabilidad de los franquiciados.

En un comunicado, un portavoz de Subway no confirmó directamente la cancelación, pero sí mencionó que la empresa ajusta sus ofertas de valor cuando es necesario. "Subway continuamente prueba nuevas plataformas de valor para ayudar a impulsar el tráfico rentable y fomentar visitas repetidas", afirmó el portavoz.