Seguro Social USA: por estos 3 motivos mujer jubilada perdió sus pagos mensuales en Estados Unidos

Cynthia Downs, una mujer de 62 años, enfrenta una dura batalla para demostrar su ciudadanía estadounidense y acceder a distintos beneficios de jubilación del Seguro Social. A pesar de haber vivido toda su vida en Florida, su situación legal se ha vuelto incierta tras un inesperado descubrimiento en el Departamento de Vehículos Motorizados. En ese contexto, te detallamos los 3 motivos por las cuales esta mujer jubilada perdió sus pagos mensuales en Estados Unidos.

Residente de Tallahassee, Cynthia ha dedicado su vida a criar a sus hijas junto a su esposo en su granja. Sin embargo, su mundo se desmoronó cuando, al intentar renovar su licencia de conducir, le informaron que residía en el país de manera ilegal. Este giro inesperado ha puesto en riesgo su futuro financiero y su estabilidad emocional.

El SSI es un pago mensual para jubilados y personas con discapacidad. Foto: Telemundo San Antonio.

La historia de Cynthia es un reflejo de las complicaciones que enfrentan muchas personas en situaciones similares, quienes, a pesar de haber contribuido a la sociedad, se ven atrapadas en un laberinto burocrático que les impide acceder a sus derechos.

Un pasado complicado y la búsqueda de pruebas

Cynthia nació en Estados Unidos, hija de un padre estadounidense y una madre canadiense. La familia se mudó al país cuando ella era solo una bebé, y desde entonces, ha considerado a Estados Unidos su único hogar. “He pagado mis impuestos, hice todo como los demás y he estado aquí toda mi vida”, expresó la mujer a medios locales, reflejando su frustración ante la situación.

Para poder reclamar la doble ciudadanía, Cynthia necesita demostrar que su padre cumplió con los requisitos de residencia en Estados Unidos antes de su nacimiento. Sin embargo, la búsqueda de documentos que respalden esta afirmación ha resultado ser un desafío monumental. A pesar de que su padre sirvió en el ejército estadounidense, los registros militares que podrían haberlo confirmado fueron destruidos en un incendio en la instalación donde se almacenaban.

Consecuencias de la falta de documentación

Sin pruebas suficientes de su ciudadanía, Cynthia se encuentra en una situación precaria. Esto significa que no podrá acceder a los beneficios de jubilación del Seguro Social, que estima en aproximadamente 2.000 dólares mensuales. “Pensé que había hecho todo bien, de arriba abajo. Pero cuando llega el momento de recibir el dinero que gané, no puedo obtenerlo”, lamentó.

La abogada de Cynthia ha señalado que este tipo de situaciones no son aisladas. “Nadie les señaló nunca a ninguna de las personas de las que estamos hablando que no tenían prueba de ciudadanía. Nadie les pidió eso hasta que se acercaron a la jubilación. Eso es un gran problema y me dice que hay muchas otras personas en esta situación”, afirmó, resaltando la necesidad de una revisión más exhaustiva de los procesos de verificación de ciudadanía.

Un llamado a la acción

La historia de Cynthia Downs pone de manifiesto la importancia de contar con una documentación adecuada y accesible para todos los ciudadanos. La falta de claridad en los procesos puede llevar a situaciones injustas que afectan a quienes han contribuido a la sociedad durante toda su vida. Es fundamental que las autoridades revisen y mejoren los procedimientos para evitar que más personas enfrenten dificultades similares en el futuro.