Mujer alquila un Airbnb económico en Nueva York y descubre una oscura sorpresa detrás del bajo precio

Una joven argentina, Micaela Scapino, vivió una experiencia inesperada al alquilar un apartamento en Nueva York a través de una popular plataforma de alojamientos. Al llegar, se encontró con una vista que jamás imaginó, lo que desató una serie de reacciones en redes sociales.

La joven compartió su sorpresa en su cuenta de X, donde reveló que el bajo precio del alquiler se debía a la impactante vista que tenía desde su habitación: un extenso cementerio. A pesar de la inusual situación, Micaela mantuvo una actitud optimista y humorística, lo que generó una ola de comentarios divertidos entre los usuarios. El caso de Micaela ha puesto de relieve la importancia de investigar a fondo los alojamientos antes de realizar una reserva, así como las sorpresas que pueden surgir al viajar a una de las ciudades más icónicas del mundo.

La sorprendente vista desde el apartamento

Al llegar a su alojamiento, Micaela se dio cuenta de que el cuadro que había visto en las fotos no era el que esperaba. En lugar de una vista pintoresca de la ciudad, se encontró con un cementerio justo frente a su ventana. La joven no dudó en compartir su experiencia en redes sociales, preguntándose: “¿Me pregunto por qué mi Airbnb en Nueva York me salió tan barato si solo tengo esta vista desde la habitación?”

La imagen que publicó rápidamente se volvió viral, generando reacciones de todo tipo. Muchos usuarios bromearon sobre la “suerte” de Micaela y se preguntaron cómo podría afectar su descanso la vista del cementerio. Sin embargo, la joven tomó la situación con humor, asegurando que estaba disfrutando de su viaje y que no le importaba la vista.

Airbnb en Nueva York con vista al cementerio. Foto: Micaela Scapino.

Reacciones y comentarios de los internautas

La comunidad en línea no tardó en reaccionar a la publicación de Micaela. Algunos usuarios le ofrecieron consuelo, sugiriendo que el silencio del cementerio podría ser beneficioso para su descanso. Micaela, en respuesta, comentó: “Mientras los vecinos no molesten, no le doy pelota eh. El resto del departamento es divino, me dejaron hasta galletitas y cápsulas de café”.

Otros internautas optaron por el humor, haciendo comentarios ingeniosos sobre la situación. Frases como “Viene con mucha paz” y “¡Aprovecha! Los vecinos son tranquilos” inundaron la sección de comentarios, mostrando cómo el humor puede ser una herramienta para enfrentar situaciones inesperadas.

El costo de los alquileres en Nueva York

El caso de Micaela también ha puesto de manifiesto la variabilidad de los precios de los alquileres en Nueva York. Dependiendo de la ubicación, el tamaño y las comodidades, el costo de un apartamento puede variar significativamente. Barrios como Manhattan y Brooklyn Heights son conocidos por sus altos precios, mientras que áreas como Staten Island y el Bronx ofrecen opciones más asequibles.

Estudio: Entre $1.500 y $3.000 por mes

Apartamento de una habitación: Entre $2.000 y $4.000 por mes

Apartamento de dos habitaciones: Entre $3.000 y $6.000 por mes

Apartamento de tres habitaciones: Entre $4.000 y $10.000 por mes

Es fundamental que los viajeros investiguen a fondo antes de realizar una reserva. Verificar el sello de autenticidad de Airbnb y leer reseñas de huéspedes anteriores puede ayudar a evitar sorpresas desagradables. Además, es recomendable considerar las políticas de cancelación y los costos adicionales que puedan surgir.

Consejos para elegir un alojamiento adecuado

Al buscar un alojamiento, es importante tener en cuenta varios factores, como la ubicación, el costo y las comodidades ofrecidas. Los viajeros deben analizar sus necesidades y preferencias personales para encontrar la opción que mejor se adapte a su presupuesto y expectativas.

Además, es recomendable consultar con el personal del alojamiento sobre las políticas y horarios de visita, especialmente si se trata de lugares cercanos a cementerios o sitios históricos. La seguridad también es un aspecto clave, ya que muchos alojamientos cuentan con medidas de verificación de identidad para garantizar la seguridad de los huéspedes.