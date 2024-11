Inmigrantes en California: estos son los requisitos que debes cumplir para recibir cheque de US$725 durante 12 meses

El estado de California ha lanzado un programa de asistencia económica directa para otorgar cheques de 725 dólares a ciertos residentes que enfrenten desafíos financieros en el popular destino de Estados Unidos. Esta iniciativa busca aliviar la crisis que muchas familias aún sienten debido a los efectos de la inflación que han incrementado el costo de vida.

Sin duda, este apoyo económico es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno estatal para brindar estabilidad y ayudar a los hogares que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad. Por ende, es importante conocer los requisitos y el formato del programa californiano.

¿Cuáles son los requisitos para recibir 725 dólares en California?

La ciudad de Sacramento, ubicada en California, pagará US$725 a los residentes durante 12 meses mediante el Fondo Familiar de Emergencia enfocado en ese lugar. No obstante, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos en Estados Unidos.

S iempre y cuando cumplan con la condición de ser padre de familia afroamericana y nativa americana con hijos de hasta cinco años , según se puede apreciar en su página oficial.

, según se puede apreciar en su página oficial. Otro de los requisitos es residir a tiempo completo en uno de los códigos postales de 95815, 95821, 95823, 95828 o 95838.

También se solicita que los beneficiarios tengan un ingreso familiar anual de menos del 200 por ciento de la línea de pobreza federal teniendo en cuenta que el mismo se calcula sumando los ingresos o salarios de todos los miembros del hogar antes de impuestos.

¿Cómo funciona el nuevo programa de California para recibir 725 dólares?

Una familia de dos personas, como un adulto y un niño, no debe cobrar más de US$40.880 al año para calificar al programa de ingreso garantizado en Sacramento; o en el caso de ser tres integrantes no deberán superar los US$51.640 y como mínimo un adulto. Es importante que es de índole excluyente la condición de que no se aceptarán en la iniciativa participantes de otros programas de ingresos garantizados de ninguna organización, ya sea gubernamental o no.

"Los fondos proporcionados a través de este programa piloto se destinan a la promoción del bienestar de los niños y las familias para ayudar en áreas de necesidad y no son una compensación por la participación en servicios o programas", asegura el FFESP.

Además de cumplir con todos los requisitos mencionados anteriormente, según la página oficial del FFESP, se deberá tener en cuenta que los participantes al programa de ingresos garantizados en California serán elegidos de manera aleatoria, ya que no habrá cupos para todos los solicitantes.