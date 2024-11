El expresidente Donald Trump, quien asumirá su segundo mandato en Estados Unidos el 20 de enero de 2025, declaró en una reciente entrevista que una de sus prioridades será asegurar una frontera "segura y protegida", y anunció cuál será su dura política migratoria en contra de los indocumentados que se encuentran en el país.

Además, el presidente electo de EE. UU. lanzó otro tipo de amenazas a la comunidad latina que se encuentra en el país norteamericano de manera ilegal, y les recordó que no podrán quedarse, por lo que no les quedaría otra alternativa que regresara su país de origen en la ola de deportaciones que se avecina para 2025.

¿Cuál es la dura política que iniciará Donald Trump en Estados Unidos contra inmigrantes en 2025?

En una conversación telefónica con la periodista Kristen Welker, Donald Trump enfatizó que el costo no es un problema cuando se trata de seguridad y deportaciones masivas de inmigrantes fuera de Estados Unidos, a pesar de las críticas por los gastos y la logística involucrados.

“En realidad, no tenemos otra opción cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países. Ahora van a regresar a esos países porque no se quedarán aquí. No hay precio”, aseveró el futuro presidente de USA.

Como se recuerda, durante su campaña, Trump aseguró que llevaría a cabo una deportación masiva, pese a las duras críticas en su contra de organizaciones de derechos humanos, quienes mantienen el temor de que en dichas operaciones no se respete el debido proceso para los inmigrantes.

¿Donald Trump permitirá el paso de inmigrantes por la frontera de Estados Unidos?

Donald Trump subrayó su apoyo a la inmigración legal, afirmando que su administración no se opone a la entrada de personas al país de manera legal, tal cual lo había planteado su contrincante en las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre.

En ese sentido, mencionó haber tenido conversaciones respetuosas con la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Joe Biden sobre una transición de poder pacífica. Biden, por su parte, prometió garantizar una transición ordenada y sugirió que asistirá a la investidura de Trump en enero.

Asimismo, durante su campaña, Trump prometió un acuerdo para finalizar la guerra entre Ucrania y Rusia, aunque aún no ha hablado con el presidente ruso, Vladimir Putin.