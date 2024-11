California: el grave error del DMV al imprimir licencias con el nombre equivocado de una ciudad

Un error del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) en Estados Unidos ha generado la indignación de los residentes de San Francisco, quienes se han manifestado en contra de la utilización del apodo "San Fran" en sus licencias de conducir. El senador Scott Wiener ha calificado esta equivocación como un hecho "imperdonable".

El miércoles 30 de octubre, Wiener envió una carta de protesta al DMV en EE. UU., exigiendo el cese inmediato del uso del término "San Fran". En su misiva, el senador argumentó que este apodo es "irritante" y "molesto", y que solo es utilizado por quienes no conocen la ciudad. La controversia ha puesto de relieve la importancia del nombre correcto para los residentes de San Francisco.

La portavoz del DMV, Anita Gore, confirmó que el error afectó a un "pequeño número" de licencias emitidas en este territorio de USA, y aseguró que el departamento ha tomado medidas para corregir la situación. Los residentes que recibieron una licencia con el nombre incorrecto podrán obtener un reemplazo gratuito.

La reacción del senador Scott Wiener

Wiener, quien representa a San Francisco y áreas circundantes, no escatimó en palabras al referirse al apodo. En su carta, enfatizó que las únicas referencias aceptables para la ciudad son "San Francisco", "SF", "The City", "City by the Bay" y "Best City in the World". El senador considera que el término "San Fran" no solo es inadecuado, sino que también desmerece la identidad de la ciudad.

La percepción de los residentes

Los habitantes de San Francisco han expresado su descontento con el uso del apodo "San Fran". Según Wiener, este término es "intolerable" y sugiere que incluso el apodo "Frisco" es preferible, aunque solo para los "nativos auténticos de San Francisco". La controversia ha resonado en redes sociales, donde muchos han compartido su aversión hacia el término.

Un error que refleja un problema mayor

El senador Wiener ha señalado que este error podría ser un indicativo de un problema más amplio dentro del sistema del DMV. Tras hacer pública su carta, más residentes se acercaron para reportar que también habían recibido licencias con el apodo "San Fran". "Ningún sanfranciscano con respeto propio quiere 'San Fran' en su licencia de conducir", afirmó Wiener, subrayando la necesidad de una corrección inmediata.

Conclusiones sobre la identidad de San Francisco

La controversia en torno al uso del apodo "San Fran" pone de manifiesto la sensibilidad de los residentes hacia la identidad de su ciudad. La respuesta del DMV y la rápida acción para corregir el error reflejan la importancia de respetar los nombres y apodos que los ciudadanos consideran representativos de su hogar. La situación ha generado un debate sobre cómo los nombres pueden influir en la percepción y el orgullo de una comunidad.