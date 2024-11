Colombiano comparte frustración por rechazo de visa americana en TikTok: solo le hicieron 2 preguntas claves

Obtener la visa americana es un paso esencial para quienes desean ingresar legalmente a Estados Unidos, ya sea por turismo, negocios, estudios o visitas familiares. No obstante, el proceso puede ser complicado y frustrante, porque no siempre resulta en una aprobación. Tal es el caso de Sebastián Ramos, un ciudadano colombiano que compartió en TikTok su experiencia tras recibir el rechazo de su visa americana por tercera vez. A pesar de haber preparado todos los documentos necesarios, la entrevista solo incluyó 2 preguntas claves, cuyas respuestas no fueron suficientes para convencer a las autoridades migratorias.

El caso de Ramos, quien deseaba viajar a Estados Unidos, se suma a una larga lista de historias de rechazos de visas para latinos que desean conocer o establecerse temporalmente en el país norteamericano. En video publicado en la mencionada red social, el colombiano mencionó su sorpresa por la brevedad de las preguntas y la intriga que le generó la justificación del rechazo, que sugería una incompatibilidad entre las actividades planeadas y el tipo de visa solicitada. Esta situación ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes buscan consejos para mejorar sus posibilidades de aprobación en futuras solicitudes.

Según compartió Ramos, el documento de rechazo señalaba que no había podido demostrar que las actividades planeadas en EE. UU. coincidían con el tipo de visa solicitad. Foto: captura de pantalla

¿Por qué fue rechazado el trámite de visa del colombiano Ramos?

La experiencia del colombiano Sebastián Ramos refleja la rigurosidad del proceso de solicitud de visa americana, especialmente cuando se trata de justificar las actividades que se desean realizar en el país. Durante la entrevista respondió 2 preguntas claves:

¿Tiene familiares en Estados Unidos? : "Yo le dije que sí, tengo un tío y la mamá de mi pareja".

: "Yo le dije que sí, tengo un tío y la mamá de mi pareja". ¿Viajó al exterior en el último tiempo?: "Sí, a Corea del Sur y a Brasil, porque dos marcas me invitaron".

Tras esta respuesta, la entrevistadora le cuestionó sobre su ocupación y si era independiente, un detalle que posiblemente influyó en la negativa. Según compartió Ramos, el documento de rechazo señalaba que no había podido demostrar que las actividades planeadas en EE. UU. coincidían con el tipo de visa solicitado. Este aspecto subraya la importancia de elegir el tipo de visa adecuado y de demostrar un vínculo claro entre los motivos de viaje y el perfil del solicitante.

¿Cómo evitar un rechazo de visa americana?

Para mejorar las posibilidades de obtener una visa americana, es fundamental comprender y seleccionar el tipo de visa adecuado. A continuación, se presentan algunos de los tipos de visas más comunes y sus respectivos usos:

Visa de turista o visitante (B-1/B-2): Para viajes de turismo, negocios, o visitas cortas.

Para viajes de turismo, negocios, o visitas cortas. Visa de inmigrante familiar (F1, F2A, F2B, F3, F4): Destinada a familiares de ciudadanos o residentes.

Destinada a familiares de ciudadanos o residentes. Visa de inmigrante de empleo (EB1, EB2, EB3, EB4): Para profesionales altamente cualificados y trabajadores especializados.

Para profesionales altamente cualificados y trabajadores especializados. Visa de inversión (EB-5): Requiere una inversión significativa en la economía estadounidense.

Requiere una inversión significativa en la economía estadounidense. Visa de diversidad (DV): Otorgada mediante lotería a personas de países con baja inmigración a EE. UU.

Otorgada mediante lotería a personas de países con baja inmigración a EE. UU. Visa de refugio y asilo: Para aquellos que buscan protección por persecución en su país de origen.

Para aquellos que buscan protección por persecución en su país de origen. Visa de novio(a) prometido(a) (K-1): Para aquellos que desean casarse con un ciudadano estadounidense.

Para aquellos que desean casarse con un ciudadano estadounidense. Visa de trabajador religioso (R-1): Para ministros y trabajadores religiosos.

¿Qué hacer si su visa americana es rechazada?

En caso de recibir una negativa, evalúe los motivos señalados en el documento de rechazo y ajuste su solicitud para la próxima vez. Puede ser útil consultar con un experto en migración para entender mejor los requerimientos y evitar errores comunes. Con una preparación adecuada y una selección precisa del tipo de visa, las probabilidades de aprobación pueden aumentar significativamente.