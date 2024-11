The Economist apoya a Kamala Harris y advierte que "Trump es un riesgo para Estados Unidos y el mundo"

En un contexto político cada vez más polarizado, la figura de Kamala Harris ha cobrado relevancia en el debate sobre el futuro liderazgo de Estados Unidos. La vicepresidenta es vista como una opción sólida frente a la posible reelección de Donald Trump, según un análisis reciente de The Economist. Además, el reconocido diario le atribuyen riesgos significativos para la estabilidad del país y del mundo. Esta evaluación subraya no solo las diferencias ideológicas entre ambos, sino también las implicaciones que sus estilos de liderazgo podrían influir en la política nacional e internacional.

El respaldo de medios influyentes como The Economist refleja una preocupación creciente entre los analistas sobre el impacto que un retorno de Trump podría tener en diversas áreas, desde la economía hasta la diplomacia global. En este escenario, la figura de Harris emerge como una alternativa que, según algunos expertos, podría ofrecer un enfoque más equilibrado y cooperativo, priorizando la unidad y la estabilidad en tiempos de incertidumbre. La discusión en torno a su candidatura resuena en un momento crítico, ya que la dirección futura de Estados Unidos podría estar en juego.

Donald Trump en su último mitin presidencial | Foto: CNN

The Economist dispara contra Donald Trump previo a las elecciones

"Si The Economist tuviera un voto, lo daríamos por Harris", revela la importante publicación y dejó en claro que el expresidente "representa un riesgo inaceptable para Estados Unidos y el mundo. El medio advierte que los peores instintos de Trump se verían limitados por su personal, la burocracia, el Congreso y los tribunales.

"Estados Unidos bien podría soportar cuatro años más de Trump, como ha hecho con las presidencias de otros hombres imperfectos de ambos partidos. El país incluso podría prosperar. Pero los votantes que afirman ser sensatos pasan por alto el riesgo de una presidencia de Trump. Al convertir a Trump en líder del mundo libre, los estadounidenses estarían jugando con la economía, el Estado de derecho y la paz internacional. No podemos cuantificar la probabilidad de que algo salga terriblemente mal: nadie puede hacerlo. Pero creemos que los votantes que la minimizan se están engañando a sí mismos".

¿Cuál fue el análisis de The Economist sobre Kamala Harris?

Según The Economist, algunas de las políticas de Harris son consideradas peores que las de su oponente, destacando su inclinación por la regulación y la imposición de mayores impuestos a la creación de riqueza. No obstante, en temas como el comercio y el déficit, se consideran menos perjudiciales. En contraste, en asuntos relacionados con el clima y el aborto, se perciben como claramente superiores.

Es importante destacar que los presidentes no necesariamente deben ser santos, y se espera que un segundo mandato de Trump evite el desastre. No obstante, se considera que Trump representa un riesgo inaceptable para Estados Unidos y el mundo. En caso de que The Economist tuviera un voto, este sería otorgado a Harris.