Licencia de conducir en Florida 2024: la NUEVA LEY de Ron DeSantis que afectaría a conductores en Estados Unidos

Los habitantes del estado de Florida se encuentran preocupados ante una nueva legislación, aprobada por el gobernador Ron DeSantis, en conjunto con el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (DHSMV). Una medida que regula las normas de tránsito en dicho estado.

Esta ley tiene como objetivo sancionar a los conductores infractores y reducir los accidentes de tránsito en Florida. Asimismo, modificaría la forma de solicitar la licencia de conducir en Florida, ya que las sanciones podrían afectar su récord vehicular.

Licencia de conducir: ¿cuál es la nueva ley que afectará a los conductores en Florida?

El gobierno de Florida señaló que la nueva ley sancionará a los conductores que coman y envíen mensajes de texto mientras manejan. Situación que modifica algunas normas de tránsito del estado.

El gobernador Ron DeSantis enfatizó que las medidas implementadas tienen como objetivo primordial asegurar la protección tanto de los peatones como de los conductores. En este sentido, se establece que no solo se sancionará a aquellos que incurran en alguna infracción, sino que también se aplicarán multas a quienes no dispongan del registro adecuado para el vehículo o no cumplan con el límite de edad establecido para la conducción.

El FLHSMV es la entidad encargada de emitir las licencias de conducir en el estado de Florida. Foto: difusión.

A continuación, las nuevas normas viales que se implementarán en el estado de Florida:

Prohibido comer o textear al conducir

Las normas establecen sanciones para aquellos que conduzcan sin prestar la debida atención, lo cual podría dar lugar a posibles accidentes. Únicamente se permite el uso del teléfono móvil cuando el vehículo se encuentre completamente detenido; en cualquier otra circunstancia, las autoridades tienen la facultad de imponer multas al conductor

Ceder paso a servicios de emergencia

La nueva normativa establece que los conductores deben reducir la velocidad y detenerse para facilitar el paso de los servicios de emergencia, como la policía o las ambulancias. En caso de no cumplir con esta disposición, la multa puede ascender hasta los US$158.

Manejar agresivamente

En Florida, se ha establecido que el manejo agresivo y otras conductas similares serán objeto de sanciones. Aquellas personas que actúen de manera imprudente debido a la ira podrían enfrentar consecuencias graves, como ser arrestadas y enfrentar una multa de hasta 5 000 dólares estadounidenses.

¿Cómo renovar la licencia de conducir en Florida?

En Florida, es fundamental tener tus documentos en regla para evitar sanciones adicionales al tramitar tu licencia de conducir. El estado del sol ofrece diversas opciones para que los conductores renueven antes de la fecha de vencimiento. Recuerda que mantener al día tu licencia es esencial para garantizar tu seguridad y la de los demás en las vías.