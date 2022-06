‘Cuto’ Guadalupe es el reemplazo de Renzo Schuller en “Perú tiene talento”

Llegó su reemplazo. Luis ‘Cuto’ Guadalupe fue presentado como el reemplazo de Renzo Schuller, quien era parte del jurado del programa “Perú tiene talento”. Durante la edición de “Yo soy”, este martes 31 de mayo, los conductores anunciaron al ex futbolista como el nuevo jale del formato de Latina Televisión.

Tras conocer la salida del actor de la mesa de jueces del reality, Adolfo Aguilar presentó en vivo al ex integrante de Universitario de deportes. En ese caso, el nuevo compañero de Gianella Neyra, Ricardo Morán y Mimy Succar agradeció por esta nueva oportunidad.

“Quiero agradecerle a Dios y a este hermoso jurado (jueces de ‘Yo soy’), Dios me está dando muchas bendiciones a mis 46 años. Nunca pensé estar en ‘Perú tiene talento’ y ser la voz del pueblo con toda la humildad, porque siempre he recibido el cariño de la gente y no importa en qué parte del mundo este porque siempre me ha recibido bien la gente”, expresó emocionado.