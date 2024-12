Grupo Inzul: "El futuro es incierto para el rock en el Perú"

La banda nacional Inzul compuesta por Stefano Toller y Gianfranco Arias anunció que cerrará este año con su último show este jueves 26 de diciembre en el local Yield bar del Centro de Lima, donde tocarán su disco debut 'Subterráneo' y su más reciente producción musical titulada 'Las cosas que nunca te dije'. Según adelantaron, en este show habrán invitados especiales y sorpresas.

La agrupación peruana planea con este concierto cerrar un ciclo e iniciar uno aún mejor ya que el próximo año aspira a difundir su música en México, ya que es un país donde cuentan con una importante legión de seguidores y por ello es el próximo paso que dará la banda en post de su internacionalización.

"Nuestra mayor ambición es poder irnos a México a construir lo mismo que construimos aquí y también realizar shows ya que es un lugar donde tenemos bastantes oyentes y es muy buena plaza para el género de música que hacemos. Creemos que estamos marcando la construcción de nuestra internacionalización, este 2025 algo puede pasar para las bandas peruanas que aspiren a sonar afuera", manifestó su vocalista, Stefano Toller.

Sobre el panorama actual del rock peruano, Toller afirmó que el futuro es incierto para este género en nuestro país. "Pienso que, aunque el panorama no es bueno, la adaptación es parte de toda evolución y en nuestro caso lo que hicimos fue no solo hacer rock, sino también algo más pop y eso nos llevó a seguir vigentes y a conseguir un nuevo público. Creemos que si hay una banda o artista que haga una propuesta con identidad dentro de lo que es lo alternativo y pop puede tener un futuro muy prometedor, no solo en Perú sino como un producto que pueda salir del país a Latinoamérica", añadió.

Asimismo, la banda cerrara este 2024 con un último single titulado 'Débil', el cual mezcla sonidos alternativos vinculados al pop y al rock y con algunas melodías vocales con influencia de la música urbana. Este sencillo formaría parte de un tercer disco, que Inzul planea lanzar el 2025. Las entradas para el concierto del jueves 26 de diciembre en Yield bar están a la venta en sus redes sociales.