Lo dijo todo. Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad para opinar sobre la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo y recalcar que ella supo desde un principio que la hija de Bárbara Cayo no tenía lo suficiente para coronarse como la mejor en el popular certamen de belleza internacional. Y no solo le bastó con decir que “no tenía vocabulario”, sino también la comparó con la ex Miss Perú Janick Maceta, quien, en la edición del 2020 del concurso mencionado, quedó como segunda finalista.

La popular ‘Urraca’ compartió un video de una supuesta reacción de ella viendo el desfile de la también cantante en el Miss Universo y escribió: “Lo dije. No tenía ni actitud ni carisma y menos vocabulario. ¡Quedó fuera de las 5! Janick Maceta fue más”.