“El gran show”: Melissa Paredes revela que sufrió fuerte caída durante ensayos para la final

Este sábado 10 de diciembre se llevará a cabo la gran final de “El gran show” y Melissa Paredes ya se prepara en busca de alzar la copa del concurso de baile. Por ello, durante la semana viene ensayando su presentación para la gala final. Sin embargo, reveló al programa “Estás en todas” que sufrió una caída.

“ Feliz en realidad, solo un poco adolorida porque ayer me caí horrible (...) Cuando ensayo con el elenco es diferente, Sergio (su bailarín) está acostumbrado a cargarme y en un ensayo me subieron y me caí de arriba. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí me metí un susto”, contó la exconductora de “América hoy”.

Melissa Paredes deslumbró en la pista de "El gran show" al bailar tango. Foto: prensa GV Producciones

Melissa Paredes considera que Santiago Suárez es su rival más fuerte

Los finalistas de “El gran show” se alistan para dejar todo en la pista de baile. Melissa Paredes viene proyectándose para ganar la competencia, por ello, cuando le consultaron por su rival más fuerte, ella respondió que el actor Santiago Suárez es uno de ellos.

“Si dijera solo uno, diría que Santiago. Sí, es lindo, aprovecha su carisma, su actuación. Baila muy bonito, ha estudiado danza, me contó el otro día”, comentó la actriz de “Ojitos hechiceros”.

Santiago Suárez busca triunfar en la final de "El gran show". Foto: composición LR/ Instagram/ Santiago Suárez.

Anthony Aranda se mostró muy feliz por de Melissa Paredes

Melissa Paredes es una de las finalistas de “El gran show” y traerá como refuerzo a su novio Anthony Aranda para la última gala del 10 de diciembre. Por su parte, el ‘activador’ contó que se siente feliz por el desempeño de la exconductora.

“Feliz, la verdad. Muy contento con todo el desempeño de Melissa durante todas estas galas. Así que, hoy estoy aquí acompañándola y haciendo un show muy bonito”, expresó el bailarín venezolano.