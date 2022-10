Carlos Álvarez denuncia que habría sido amenazado por Aníbal Stacio por una de sus imitaciones

Carlos Álvarez, al parecer, ha vuelto a ser intimidado. Hace unos meses, el actor cómico reveló que había recibido amenazas de muerte tras realizar una parodia a la primera dama. Sin embargo, continuó con su trabajo. Hoy se enfrenta a un caso similar, puesto que el activista LGTBQ+ y periodista de profesión Jefferson Aníbal Stacio Panta habría acudido a las redes sociales para amedrentarlo sobre su imitación.

¿Qué le escribió Aníbal Stacio a Carlos Álvarez?

Jefferson Aníbal Stacio Panta, activista LGTBQ+ y periodista de profesión, al parecer, recurrió a las redes sociales para amenazar al cómico peruano Carlos Álvarez por su imitación que presentará el próximo sábado 29 de octubre en el programa “La vacuna del humor”.

“ Señor Álvarez, soy Aníbal Stacio. Acabo de ver su publicación sobre una ‘imitación’ de mí, espero que esta sea respetuosa y le sugiero que tenga mucho cuidado con lo que vaya usted a hacer, afirmar o dar a entender, no me gustaría denunciarlo por difamación ”, habría escrito Stacio Panta al humorista.

“ Recuerde usted que, muy por el contrario de lo que se afirma de mí en algunos canales de televisión, a mí no me financia nadie, tampoco recibo órdenes de nadie. Espero tenga esto muy en cuenta porque yo no estoy dispuesto a soportar injurias sobre mí ”, agregó.

Foto: captura de Instagram

La respuesta de Carlos Álvarez

Carlos Álvarez, fiel a su estilo, no tardó en responder con sarcasmo las supuestas amenazas de Aníbal Stacio. Además, el cómico peruano se atrevió a compartirle un adelanto de la parodia que se realizará en “La vacuna del humor”.