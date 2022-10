Jorge Luna y Ricardo Mendoza revelan por qué Merly Morello dejó de trabajar con ellos

“Hablando huevadas” ha estado lleno de polémicas; sin embargo, su éxito ha seguido intacto gracias al público. En los últimos meses, “Chapa tu money”, segmento que forma parte de No Somos TV, espacio de entretenimiento en YouTube liderado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, ha tenido entre sus filas a reconocidas estrellas de la televisión peruana, entre ellas la actriz Merly Morello.

Sin embargo, a pesar de contar con el cariño de los fans, la joven que interpretó a Lily en “De vuelta al barrio” decidió dar un paso al costado y se alejó del show de los comediantes. Al enterarse de ello, surgieron rumores de que habría ocurrido algún impasse entre la artista y los presentadores. Aquí te contamos qué sucedió realmente.

¿Por qué Merly Morello se fue de “Chapa tu money”?

Ante las especulaciones, Jorge Luna y Ricardo Mendoza rompieron su silencio y aclararon el verdadero motivo por el que Merly Morello ya no trabaja más con ellos.

Durante la transmisión de “Chapa tu money”, los conductores de “Hablando huevadas” contaron que la carismática actriz viajará a Europa en busca de crecer profesionalmente. “Baja la música. Merly se fue, se va allá a triunfar en el extranjero, hermano. Se va a España”, revelaron.

¿Qué dijo Merly Morello tras dejar de trabajar con Jorge y Ricardo?

En una conferencia de prensa, Merly Morello se deslindó del contenido que presentan Jorge Luna y Ricardo Mendoza en “Hablando huevadas”.

“Yo de Ricardo y Jorge realmente prefiero no opinar mucho (…). En ‘Chapa tu money’ hay muchos límites dentro de todo igual, porque, pues, mi moral no va a cambiar jamás. Sobre su chamba, prefiero no opinar porque no es mi tema”, manifestó la intérprete.