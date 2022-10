Melissa Paredes: ¿quién es Sergio Álvarez, el bailarín que aparece con ella en “El gran show”?

Melissa Paredes fue la aparición más esperada en el estreno de “El gran show”, el nuevo formato de Gisela Valcárcel, que vio la luz el sábado 1 de octubre. La actriz y modelo logró ser nombrada ‘intocable’ tras alcanzar el puntaje más alto por su coreografía junto con el bailarín Sergio Álvarez del tema “Ojitos hechiceros”, telenovela que protagonizó en 2018.

Aun así, la pareja de Anthony Aranda confesó que le costó centrarse en la coreografía y agradeció el apoyo de su bailarín. “Yo estaba desconectada del baile y, de pronto, Sergio me mira como ‘concéntrate, concéntrate’ , no sé cómo lo he hecho”.

Y en sus historias de Instagram, Melissa Paredes escribió: “Mi Sergio, te quiero. Amo volver a la pista contigo . Eres increíble. Eres un capo. Admiro tu talento y vamos con todo”.

2.10.2022 | Mensaje de Melissa Paredes a Sergio Álvarez tras estreno de "El gran show". Foto: captura de Instagram/Melissa Paredes

Melissa Paredes: ¿quién es Sergio Álvarez?

Originario de Pisco (Ica), Sergio Álvarez estudió Ingeniería en Industrias Alimentarias en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Sin embargo, su pasión por el baile, en especial el urbano, lo llevó a ser parte “El gran show” (2016), “Reyes del show” (2016), “Los 4 finalistas” (2018) y “Reinas del show” (2021).

Precisamente, durante la decimosexta temporada de “El gran show”, hizo pareja con Melissa Paredes y llegaron hasta el tercer puesto, mientras que Rosángela Espinoza y Lucas Piro fueron los ganadores.

Sergio Álvarez junto a Melissa Loza. Foto: Sergio Álvarez/Facebook

Sergio Álvarez junto a Millet Figueroa y Micheille Soifer. Foto: Sergio Álvarez/Facebook

Melissa Paredes y Sergio Álvarez en 2016. Foto: Sergio Álvarez/Facebook

El mensaje de Sergio Álvarez a Melissa Paredes

Horas después del estreno de “El gran show”, el bailarín Sergio Álvarez escribió el siguiente mensaje en sus perfiles en Facebook e Instagram.

“Ayer no solo arrancó la competencia, sino que también se remarcó que la mujer puede levantarse tantas veces sea posible, sin tratar de cumplir una línea de vida que se le impone”.

La última frase sería una alusión a las palabras de Melissa Paredes cuando le dijo a Gisela Valcárcel, al hablar de su matrimonio con Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “ De qué me sirve a mí vivir en una jaula de oro, si no me siento feliz, si no me siento viva, si no puedo vivir”.