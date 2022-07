Yahaira Plasencia participará en Los Premios Juventud 2022: “A romper esa noche”

Yahaira Plasencia sigue dando de qué hablar. A pesar de que Pancho Rodríguez volvió a acusar a la cantante de haber tenido una relación con el excongresista Paul García mientras estaba con él, la intérprete de “La cantante” hace caso omiso a este nuevo caso y celebra una nueva oportunidad en su carrera musical al cantar en Los Premios Juventud 2022.

Yahaira Plasencia: “Gracias a todas las personas que confían en mí”

A través de sus redes sociales, Yahaira Plasencia emocionó a sus seguidores al anunciar que tendrá una presentación especial en Los Premios Juventud 2022. La ceremonia está agendada para el próximo 21 de julio. Por ello, la salsera compartió con bastante emoción el siguiente mensaje:

“¿Que si nací afortunada? Una vez más, ¡no lo dudo y lo agradezco día a día! He sido invitada a participar del show de Los Premios Juventud 2022. Si estás conmigo en esta aventura, lo disfrutarás tanto como yo”.

Asimismo, aprovechó la buena noticia para agradecer a todo su equipo de producción y los fanáticos que vienen apoyando su música. “¡Gracias, mi Dios, por tanto! Gracias a todas las personas que confían en mí. Seguiré trabajando y alcanzando cada uno de mis sueños. A romper esa noche”, finalizó así la descripción del video que subió a sus plataformas.

Pancho Rodríguez ya no quiere saber nada de Yahaira

Pancho Rodríguez sorprendió al insistir en que Yahaira Plasencia había intentado comunicarse con él para hacer las paces. No obstante, el ex chico reality decidió cortar todo tipo de amistad :

“Le puse: ‘La última persona de la que quiero saber eres tú. Te agradecería que no me vuelvas a enviar ningún tipo de saludo, ni deseos, ni nada’. Me escribió la última vez desde la cuenta de un amigo. Me respondió en modo efímero porque no era el celular de ella”.