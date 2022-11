Shakira revela su verdadera estatura y sorprende a fans, ¿cuánto mide la cantante?

A lo largo de sus más décadas de carrera, Shakira ha trabajado con diversos artistas y al posar junto a ellos, sus fans se percataron que la cantante barranquillera sería de una baja estatura. Incluso este detalle se acrecentaba más cuando salía junto a su ahora exesposo, Gerard Piqué, quien mide 1,94 m.

La intérprete de “Monotonía” publicó una divertida historia en su cuenta oficial de Instagram donde rompió el mito y se animó a comentar cuánto mide. “¡Qué! ¡Por favor no se olviden que solo mido 1,60 m!”, expresó, adjuntando una instantánea donde se ve una gigantografía de una foto suya a lo largo de un edificio para la campaña que trabajó con la casa de moda británica Burberry.

La imagen se encuentra ubicada en la calle Sunset Boulevard en el Condado de Los Ángeles, California, donde actualmente residiría la artista colombiana, luego de su escandalosa ruptura con el exfutbolista del FC Barcelona.

Shakira se encuentra en Estados Unidos tras su escándalosa ruptura con Gerard Piqué. Foto: Instagram/Shakira

¿Cómo fue la despedida de Shakira y Gerard Piqué?

La revista estadounidense Look reveló detalles del último encuentro entre Shakira y Gerard Piqué por la custodia de sus hijos Sasha y Milán. Las negociaciones finales habrían durado alrededor de 12 horas, en este tiempo, el exfutbolista conversó con la cantante en privado y le dijo que no soportó la polémica por su separación, acto seguido comenzó a sollozar.

“Piqué se derrumbó. A solas, con la que había sido su mujer 12 años y madre de sus hijos, no pudo soportar la presión y rompió en llanto. Pique admitió no entender la intransigencia de la pop star latina, pero por el bien de sus hijos dijo que no se iba a oponer más (...) Shakira terminó consolándole durante unos minutos en los que permanecieron a solas y sin injerencias externas, con un sentido abrazo”, detalló el medio.

Shakira y Gerard Piqué habrían dejado atrás las diferencias en la custodia de sus hijos

Shakira revela detalles inéditos de lo que fue su relación con Gerard Piqué

La defensa legal de Shakira presentó ante un juzgado de Esplugues de Llobregat, un documento en el que argumenta por qué la cantante no fijó su residencia en España hasta el año 2015, fecha que coincide con el nacimiento de su segundo hijo. Esto ayudaría a aclarara su lío judicial por los seis presuntos delitos fiscales que había cometido entre 2012 y 2014.

Shakira necesita una persona para que cuide a sus hijos en Miami. Foto: composición LR/Jimmy Fallon Show/Revista Hola

En el texto precisa que Gerard Piqué y Shakira no tenían una relación estable. “No existía entre ambos un compromiso firme y solo podían verse aprovechando periodos vacacionales o desplazamientos fugaces, ya fuera en Barcelona o en otros lugares del mundo”.