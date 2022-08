Shakira rompe su silencio tras separación de Gerard Piqué

El matrimonio de Shakira y Gerard Piqué se acabó definitivamente y es una de las rupturas más polémicas de la farándula internacional. Tras 12 años de romance y con dos hijos, la pareja se separó en medio de polémicas por una presunta infidelidad.

Un nuevo hecho se sumó a la controversia; luego de dos meses de anunciarse el fin de la relación, el futbolista fue captado con su novia, Clara Chía Martí, de 23 años, empleada de Kosmos, empresa que pertenece al español.

Gerard Piqué y Clara Chia Marti fueron captados dándose un beso. Foto: Instagram/ El gordo y la flaca

Gerard Piqué y sus presuntas salidas nocturnas

El programa de “Socialité” aseguró que la razón por la cual la relación terminó fue por las salidas nocturnas del futbolista de 35 años. Según el medio de comunicación, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 acudía constantemente al bar La traviesa.

Incluso se precisó que iba acompañado por Riqui Puig, excompañero del jugador del F. C. Barcelona. Además, se conoció que Piqué disponía de un salón privado rodeado de cortinas rojas, al que solo él podía autorizar el ingreso de acompañantes.

Por otro lado, la influencer Luciana Guschmer sostuvo que el zaguero participaba en fiestas con modelos y otros futbolistas; en dichos lugares estaba prohibido ingresar con celulares.

Gerard Piqué le habría enviado un mensaje a Shakira tras aceptar que Milan y Sasha vivan en Miami. Foto: AP

¿Cómo se encuentra Shakira tras el ampay de Gerard Piqué?

El periodista español Jordi Martin conversó con el programa radial “RCN Mundo” y contó detalles de la separación y el estado de ánimo de Shakira.

“Al principio, era una relación muy bonita, muy intensa. Había mucha pasión entre ellos, pero bueno, la ruptura ha sido algo muy doloroso para Shakira. Puedo decir que Shakira está muy mal, anímicamente está destrozada. Incluso, ha necesitado apoyo psicológico, no se esperaba jamás a un Gerard Piqué así” , narró el también cronista.

En esa misma línea, confirmó las revelaciones de que Gerard tenía salidas nocturnas frecuentes. “Siempre he sabido las andanzas de Piqué por Barcelona, porque al final es una ciudad pequeña, donde la gente de la noche nos conocemos todos y a mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quién para irme a hablar con Shakira”, puntualizó.

“Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Se ha mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo”, añadió. Además, Jordi Martin informó que la información fue proporcionada por una fuente anónima cercana a la chica.

“Gerard está muy enamorado de ella, no quiere romper para nada. A pesar de que han dicho que se va a separar, están muy enamorados y, por eso, Shakira está pasando un bache anímico terrible”, finalizó Jordi Martin.