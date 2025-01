Nueva tienda en Bogotá causa furor con precios desde $8.000 y variedad de productos: el "Dollarcity Chino" acaba de llegar a Colombia

Bogotá continúa consolidándose como un centro dinámico para el comercio en Colombia, donde la competencia entre tiendas de bajo costo es cada vez más intensa. La llegada de un nuevo supermercado a la ciudad ha despertado la curiosidad de los consumidores, quienes buscan constantemente opciones accesibles y variadas para sus compras.

Con una propuesta que combina precios económicos y una amplia gama de productos, este establecimiento se perfila como un potencial rival para las tiendas más consolidadas en la categoría de bajo costo. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

La llegada de otro nuevo supermercado a Bogotá: ¿una competencia para Dollarcity?

Bogotá sigue siendo el epicentro del comercio innovador en Colombia, y la apertura de nuevas tiendas de bajo costo no deja de sorprender. En este contexto, una nueva opción está generando revuelo entre los consumidores de la capital: Akitoki, un almacén ubicado en la Calle 116, entre la Autopista Norte y la Carrera 19. Este espacio ha sido bautizado por los internautas como el “Dollarcity chino” por su extensa oferta de productos y su enfoque en precios económicos.

En las redes sociales, un video de esta tienda se volvió viral, destacando su inventario variado que abarca desde utensilios de cocina y artículos de decoración hasta prendas de vestir y accesorios para mascotas. A pesar de las comparaciones, muchos consumidores señalan diferencias notables con Dollarcity, especialmente en términos de precio y enfoque comercial.

¿Qué ofrece Akitoki? Una mirada a su catálogo

La tienda Akitoki ha capturado la atención por su diversidad de productos, que la convierte en un destino atractivo para quienes buscan opciones prácticas y económicas en Bogotá. Entre los artículos más destacados de su oferta están:

Decoración y celebraciones: Pasillos llenos de globos, serpentinas, manteles y otros artículos para fiestas. Por ejemplo, los globos tienen un precio de $8.000.

Pasillos llenos de globos, serpentinas, manteles y otros artículos para fiestas. Por ejemplo, los globos tienen un precio de $8.000. Utensilios de cocina: Vajillas, recipientes, bandejas y vasos con diseños variados y materiales de calidad.

Vajillas, recipientes, bandejas y vasos con diseños variados y materiales de calidad. Ropa: Desde chaquetas y vestidos hasta blusas y pantalones, con precios que comienzan en los $60.000.

Desde chaquetas y vestidos hasta blusas y pantalones, con precios que comienzan en los $60.000. Accesorios para mascotas: Juguetes, disfraces y correas, ideales para el cuidado de los "peludos", con precios que rondan los $20.000.

Juguetes, disfraces y correas, ideales para el cuidado de los "peludos", con precios que rondan los $20.000. Maletas y equipaje: Diferentes tamaños, estilos y colores, incluso en versiones rígidas.

Esta variedad posiciona a Akitoki como un competidor potencial dentro del segmento de bajo costo en Colombia.

Comparaciones con Dollarcity y otros supermercados en Colombia

Aunque algunos consumidores celebran la llegada de esta tienda, las comparaciones con Dollarcity no se han hecho esperar. Los comentarios en redes sociales sugieren que Akitoki no ofrece precios tan bajos como su competidor directo. Algunos internautas afirman: “No es barato, no pierdan su viaje allá” y “Es un almacén chino más, como los del centro”.

Además, el panorama para los supermercados tradicionales como Colsubsidio y Surtimax se torna complejo. En 2024, estas dos marcas anunciaron el cierre definitivo de sus operaciones, una señal del impacto que las tiendas de bajo costo han tenido en el sector.