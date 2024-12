Hace unos días, Rafael Cardozo hizo su aparición en el podcast de Edson Dávila, sin imaginar que se vería en una situación complicada debido a las incisivas preguntas que le formularían ante las cámaras. “¿Es cierto que la historia de no oficializar con Evelyn es solo un truco para generar ingresos? Eres un experto en estas cosas, bandido”, le cuestionó ‘Giselo’ en la entrevista.

¿Qué mencionó Rafael Cardozo exactamente?



A pesar de las evidentes imágenes de Rafael Cardozo junto a su socia Evelyn Junco, el brasileño prefiere no oficializar con ella. En una entrevista con el podcast de Edson Dávila, el exnovio de ‘Cachaza’ fue consultado sobre su vínculo con la arquitecta, donde sorprendió a todos al aclarar cuál es la verdadera relación que tienen.

“Escúchame, no. Yo soy muy lento para esas cosas, oye, demoré 10 años para comprar el anillo y terminó en nada (por lentiño). Muy lentiño yo, me quedé traumado también, ah”, señaló al principio ante la pregunta de Edson Dávila.

Sin embargo, rápidamente Rafael Cardozo dejó en claro que aún no tiene un romance oficial con Evelyn Junco, por más que pasen tanto tiempo juntos: “No, no, no, no tengo nada formal, formalizado, decir que tengo una novia, no llegué a este punto, pero al mismo tiempo es algo para protegerla porque la gente va a empezar a comparar con la ex y todo”.

Rafael Cardozo prefiere ya no exponer su vida sentimental



Asimismo, Rafael Cardozo manifestó su preferencia por conservar su vida sentimental en estricto privado: “Si miras mi Instagram, yo nunca comparto nada con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hija; hasta con mi ex yo subía poquísimo contenido, solo subo lo que la gente puede ver”.

Recordemos que hace meses, cuando Evelyn Junco fue consultada por su relación con Rafael Cardozo, sí confirmó que estaba saliendo con el brasileño.

“(Vamos juntos) unos buenos meses, varios meses ya. Él se porta súper bien, nos llevamos bastante bien, tenemos muchas cosas en común; la verdad es que él es una persona de admirar. Tenemos en común el fútbol, el ser perfeccionista, súper trabajadores, ambiciosos, entonces siempre estamos en sincronía”, detalló ante las cámaras de ‘América hoy’.