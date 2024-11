En un reciente incidente que ha generado polémica, el futbolista Carlos Zambrano protagonizó una tensa confrontación con el equipo de 'Amor y fuego'. Mientras disfrutaba de un día en compañía de su pareja, el defensor de la selección peruana reaccionó agresivamente cuando los reporteros intentaron hacerle preguntas. La situación escaló rápidamente cuando el 'Kaiser', visiblemente enfadado, lanzó una amenaza de agresión física a los periodistas, asegurando que les quitaría la cámara y los golpearía si continuaban con las preguntas.

Este altercado ha dejado a muchos sorprendidos, dado que los reporteros no habían mostrado ninguna actitud grosera ni irrespetuosa. La actitud del futbolista, sin embargo, desbordó los límites de lo esperado en una interacción con los medios de comunicación.

La explosiva reacción de Carlos Zambrano con los reporteros de 'Amor y fuego'

El incidente ocurrió cuando un miembro de 'Amor y fuego' se acercó a Carlos Zambrano para hacerle una pregunta. Sin embargo, el futbolista no estuvo dispuesto a responder y rápidamente se mostró hostil hacia el equipo de prensa. "Mano, no te hablo más, salí dos segundos, pero no te hablo más. Te quito la cámara y les pego a los dos", expresó el jugador en un tono amenazante.

A pesar de los intentos de su acompañante por calmar la situación, Zambrano no dejó de mostrar su enojo. Incluso llegó a decirle al reportero: "Mano, no preguntes nada o te meto un 'guantazo', a cualquiera de los dos". Estas palabras dejaron claro que el futbolista no estaba dispuesto a mantener una conversación con los periodistas.

Rodrigo González y Gigi Mitre arremeten contra Carlos Zambrano

La actitud de Carlos Zambrano fue objeto de críticas inmediatas, especialmente por parte de los presentadores de 'Amor y fuego'. Rodrigo González, conocido popularmente como 'Peluchín', expresó su desconcierto ante la actitud del futbolista. "¿Qué le pasa, desubicado...? Vergüenza a las personas con las que está, simplemente no respondas. Educación es lo que te falta, ignora, así de simple", comentó González en su programa, cuestionando la falta de profesionalismo del 'Kaiser'. Además, 'Peluchín' subrayó que en ningún momento los reporteros de 'Amor y fuego' habían sido irrespetuosos, lo que hizo aún más incomprensible la reacción del futbolista.

Por otro lado, la presentadora Gigi Mitre se mostró indignada con la actitud del futbolista: "¿Quién es este desubicado? Por eso estamos últimos en la tabla, todos tus traumas y complejos los quieres desquitar con nuestra producción. No contestas y ya está, no tienes que amenazar, no respondas y nada más. Ridículo."