Se sabe que Fran Maira ha centrado su atención en su carrera musical en Chile, a pesar de no ofrecer más información sobre las razones de su separación con Austin Palao, lo que ha ocasionado dudas en sus seguidores por saber el motivo detrás de la ruptura. Sin embargo, según lo que ha mencionado la modelo, la relación no concluyó de manera negativa.

Hasta el momento, Austin Palao no se ha pronunciado sobre el fin de su relación con Fran Maira, pero en redes sociales la modelo chilena aclaró que no habría sido por alguna traición. Ante los constantes rumores de una supuesta infidelidad, ella salió al frente para aclarar el polémico tema.

¿Hubo una infidelidad?

El reciente anuncio de Fran Maira sobre la finalización de su relación con Austin Palao ha desatado una ola de especulaciones. Diversas teorías circulan en torno a las razones de esta ruptura, destacando una supuesta infidelidad de la influencer con un productor musical chileno. Fue así que la modelo, en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, decidió aclarar los rumores de una supuesta traición hacia el peruano.

“Habían inventado una cantidad de tonterías mías. Yo ahora digo: qué increíble, me hacen sentir la raja, porque me demuestran que están demasiado pendientes de mi vida. O sea, imagínate saber que hay gente que dedica su tiempo a estar pendiente de mi vida (…) me encanta, me sube el ego, así que sigan inventando historias”, detalló de manera irónica.

Aunque Fran Maira no brindó más detalles del fin de su relación con Austin Palao, la modelo manifestó que se encuentra a la espera del instante adecuado en el que la vida le otorgue una recompensa superior: “Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así que eso. Lo que es para ti te encuentra, y yo estoy tranquila de eso, que no lo estoy buscando”.

¿Terminó mal su relación con Austin Palao?

Por otro lado, Fran Maira expresó que su más reciente canción fue creada con un profundo sentimiento de rencor, motivado por diversas experiencias personales. Esto ha llevado a especulaciones sobre si sus palabras están dirigidas a Austin Palao.

“Yo soy súper rencorosa, chiquillo. A mí, cuando me hacen daño, yo no vuelvo. Cuando me traicionan, no vuelvo; cuando me son desleales, no vuelvo; cuando no me valoran, no vuelvo. Soy súper como caballo. Me traicionaste una vez, pico, podría llorar, me podría haber hecho”, fue lo que señaló la modelo, dejando dudas sobre a quién podría ir dirigido el tema musical.