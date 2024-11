El futbolista Christian Cueva siguió celebrando su cumpleaños número 33 en un evento lleno de momentos peculiares. Acompañado de su pareja, Pamela Franco, y su amigo Lucho Barrunto, el jugador asistió a una presentación de la cantante en Trujillo, donde una inesperada broma en el escenario se robó el show.

Animador trolea a Christian Cueva en concierto de Pamela Franco

Durante el evento, el animador no perdió la oportunidad de bromear con el futbolista frente al público. Desde el escenario, exclamó: "Oh no, ahí está mi compadre Christian Cueva, los hombres fieles. Los hombres sinceros como mi tío Lucho Barrunto... Christian Cueva, el único fiel... el único fiel es Lucho Barrunto", provocando carcajadas entre los asistentes.

El comentario no solo desató risas, sino que también dejó a Lucho Barrunto, propietario de la cevichería Mi Barrunto, visiblemente nervioso. En el video compartido por la cuenta de espectáculos 'Instarándula', se observa al empresario haciendo gestos hacia el animador para que detuviera la broma, lo que generó aún más risas entre los presentes.

Invitados furiosos con Christian Cueva y Pamela Franco por su insólita exigencia en cumpleaños del futbolista

Por otro lado, Christian Cueva y Pamela Franco exigieron estricta privacidad durante la fiesta de cumpleaños del futbolista. Según el portal ‘Instarándula’, Cueva contrató personal de seguridad para impedir que se tomaran fotos o videos de la celebración, especialmente cuando estaba junto a la cantante de cumbia. “Samu, cumpleaños de Cueva en Trujillo. No dejan tomar fotos a la parejita. El que toma, lo hacen borrar, están con seguridad”, se quejó una invitada a través de Instagram y relató lo sucedido al periodista Samuel Suárez.

Por otro lado, en otra publicación de ‘Instarándula’ se difundió un video acompañado de un comentario similar, donde un asistente logró registrar a Cueva cantando sobre el escenario durante la celebración. “No dejan grabar, hay monitoreo”, fue el reclamo. Sin embargo, en esta ocasión, el futbolista notó que estaba siendo grabado y se acercó a la persona, haciendo un gesto de desaprobación para que dejara de hacerlo.