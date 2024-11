Andrea San Martín y su fuerte crítica a Deyvis Orosco: "No es el chico humilde que conocí"

Andrea San Martín sorprendió con unas declaraciones directas hacia Deyvis Orosco, cuestionando su cambio de actitud en los últimos años. La influencer no dudó en expresar su descontento con el cantante, asegurando que ya no muestra la misma sencillez que lo caracterizaba al inicio de su carrera.

La también empresaria recordó con nostalgia la época en la que conoció a Orosco, describiéndolo como una persona sencilla y cercana. Sin embargo, afirmó que el intérprete de cumbia ya no refleja esas cualidades.

Andrea San Martín habló sobre Deyvis Orosco

Andrea San Martín no se guardó nada al referirse a Deyvis Orosco durante una reciente conversación. La influencer dejó entrever que el cantante ha cambiado radicalmente con el paso del tiempo, alejándose de la personalidad humilde y auténtica que lo caracterizaba en sus inicios. Andrea señaló que, desde su perspectiva, estos cambios no solo son evidentes, sino que también reflejan un problema de fondo relacionado con los valores.

"Hay muchas cosas que la gente no sabe sobre su personalidad. Yo tengo mi propio concepto y yo te podría decir que el concepto que tenemos todos los amigos que lo acompañamos a él, ya es totalmente distinto ahora. Yo considero que no es el chico humilde que yo conocí, que aparenta muchísimo. Eso solo sucede cuando no tienes los valores bien puestos. Yo también he crecido muchísimo, pero jamás he dejado de ser la misma persona", expresó Andrea y mostró su desilusión por el cantante.