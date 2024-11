Vasco Madueño, hijo peruano del cantante venezolano Guillermo Dávila, logró ser reconocido por su padre biológico tras una larga lucha que emprendió junto a su madre, Jessica Madueño. Actualmente, la mujer enfrenta una dura batalla contra el cáncer, lo que llevó al joven a dejar su carrera como músico y trabajar como mesero en una cafetería para recaudar fondos.

Por ello, Vasco organizará un concierto a favor de su madre este 1 de diciembre, y se especulaba que la participación de Guillermo Dávila podría ser uno de los momentos más emotivos del año. Sin embargo, la mañana del lunes 18 de noviembre, durante una transmisión en TikTok realizada por Vasco junto a Guillermo Dávila, este último no confirmó su participación en el evento benéfico, pese a ser invitado. El hecho incomodó a Magaly Medina, quien criticó que el cantante venezolano no garantizara su apoyo en una causa tan importante.

Magaly Medina lanzó fuerte mensaje contra Guillermo Dávila

Magaly Medina se mostró sorprendida por la transmisión en vivo que realizaron Vasco y su padre, Guillermo Dávila, ya que era conocido que no mantenían una buena relación. En el pasado, el cantante venezolano negó en repetidas ocasiones que Vasco fuera su hijo, mientras que el joven había declarado que no deseaba hablar con su padre biológico e incluso optó por no usar su apellido. Sin embargo, en el live de TikTok, pese a que Vasco invitó a Dávila al concierto en favor de su madre, él no quiso confirmar su participación.

"Noté a Vasco conciliador, incluso le hablaba con cariño. Sin embargo, al estar afectado por lo que sucede con su mamá, dejó abierta la puerta para que Guillermo Dávila hablara con él. Pero hubiera sido un gran gesto que Dávila le dijera: 'Hijo, voy a estar ahí este 1 de diciembre, apoyaré con mi presencia, cantaré para que puedas convocar más gente y recaudar dinero para tu mamá'. O, al menos, ayudarlo de alguna forma. Después de tanto tiempo que no se encargó de él", expuso. Magaly Medina.