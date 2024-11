Ada Chura, reconocida cantante de tecnocumbia, ya ha revelado por qué llegó a retirarse de los escenarios por algunos años a pesar de su fama. La artista ha sido una figura emblemática en la música peruana desde los años 90, pero tuvo un motivo en particular para abandonar la música y tomar un radical cambio en su vida.

El regreso a los escenarios de Ada Chura



A pesar de su alejamiento de la música, Ada Chura siempre mantuvo un vínculo con su público, por lo que en 2023 reapareció en un concierto de Corazón Serrano por el aniversario número 30 de la conocida agrupación. Luego de interpretar dos de sus grandes éxitos, y con una voz entrecortada, no dudó en agradecer a todos los asistentes.

“Gracias, gracias… ustedes se merecen mucho. Gracias a ustedes yo sigo acá presente, a pesar de los años y con la humildad que siempre nos ha caracterizado, porque ustedes nos han brindado su apoyo hasta el día de hoy. Son 25 años en la música y estoy feliz de poder todavía estar presente y trabajando en este país tan hermoso como es el Perú”, explicó.

Actualmente, Ada Chura está realizando algunos conciertos, ya que en sus redes sociales promociona los eventos donde estará presente. Su regreso a los escenarios demuestra que, a pesar de los cambios, su pasión por la música sigue vigente.



¿Por qué Ada Chura se alejó de la música?



En una entrevista con un conocido diario local, Ada Chura explicó que su decisión de alejarse de la música estuvo influenciada por diferentes motivos personales.

“Ya habían pasado muchas cosas, hasta con el padre de mi hijo. Dije que no podía seguir así, no quiero que mi hija pase lo mismo que mi hijo y me pregunten: ‘¿Por qué te embarazaste en tu mejor momento?’”, detalló la cantante en su momento.



Incluso en la misma entrevista, Ada Chura confesó que llegó a sentir que su tiempo en la música había llegado a su fin, por lo que empezó a dedicarse a otras cosas.

“Me harté del ambiente, de las críticas típicas de la gente, de la prensa. La gente dice lo que piensa, pero duele. En esos tiempos, ya no era tan firme la tecnocumbia y había bajado. Yo quería hacer mi vida normal. Esa fue mi razón para salirme”, añadió.