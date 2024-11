Erick Osores, reconocido periodista deportivo y una de las figuras más queridas de la televisión peruana, sorprendió y conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en medio de su batalla contra una delicada enfermedad. Su estilo franco y apasionado ha logrado que miles de peruanos lo sigan y apoyen a lo largo de su carrera, convirtiéndolo en un referente en el análisis y la cobertura del fútbol nacional e internacional.

En esta ocasión, la situación fue diferente, pues el periodista no habló de los goles, jugadas o controversias del fútbol, sino de su propia lucha personal. Durante una reciente emisión en vivo, Osores se dirigió a sus seguidores con palabras de valentía y optimismo, afirmando que, a pesar de las dificultades, mantiene la esperanza y la determinación de seguir adelante. Su mensaje, "Estamos en la lucha", resonó profundamente entre sus fanáticos, quienes han expresado su solidaridad y cariño en redes sociales

Erick Osores comparte emotivo mensaje sobre su lucha contra delicada enfermedad

En la reciente edición de 'En la mesa', programa conducido por Choca Mandros, Erick Osores se dirigió a su audiencia para compartir un emotivo mensaje sobre la dura batalla que enfrenta contra una delicada enfermedad. A través de un breve, pero conmovedor discurso, el conductor de 'Fútbol en América' mostró la entereza y valentía con la que asume este difícil momento, reflejando su espíritu inquebrantable tanto en su vida personal como profesional.

"Fue muy fuerte, no imaginé que iba a ser así. Pensé que iba a ser una transmisión con un poquito de rebote, pero mucha gente se alegró. Me sentía con fuerza, con ganas", empezó diciendo cuando le recordaron su reaparición en la televisión en un partido amistoso de Perú previo a la Copa América.

Además, agradeció en demasía el apoyo y cariño de todo su entorno cercano, ya que, encontró en ellos la fortaleza necesaria para seguir adelante en medio de la lucha contra su enfermedad. "Lo que recibí del público es algo único, al igual que de mis amigos y compañeros, no lo puedo olvidar, no me puedo abstraer de eso. Y, bueno, ahí estamos en la pelea", añadió Osores.

¿Qué había dicho Erick Osores sobre su enfermedad?

Durante la transmisión del partido amistoso entre Perú y El Salvador, Erick Osores reapareció después de varias semanas de ausencia, sorprendiendo a sus seguidores. En una entrevista concedida al diario Expreso, el periodista agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y confirmó que, gracias a su estado de estabilidad, pudo retomar sus labores.

"Lo de mi salud es un tema bastante personal. Gracias a Dios todo está bajo control, es lo que puedo decir. Pronto, muy pronto estaré al ciento por ciento", expresó Erick Osores, llevando tranquilidad a su audiencia, que se había mostrado preocupada por su bienestar.

Durante la conversación, Osores comentó algunos aspectos de la enfermedad que lo mantuvo alejado de la pantalla por varios meses, aunque evitó detallar de manera específica la naturaleza de su padecimiento. "Estuve con náuseas, con medicinas, además el mismo hecho de permanecer en una cama como que te atrofia los músculos. Fueron tres meses demasiados complicados, pero ya estoy de nuevo de pie y con todas las ganas del mundo de regresar a lo mío", agregó, mostrando su ánimo por volver a su trabajo.