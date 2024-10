La edición 2024 del certamen Miss Grand International, realizada en Tailandia, ha dejado una marca inolvidable, destacándose no solo por su impresionante despliegue visual, sino también por una polémica que ha acaparado la atención global del público y los medios. Tras un escándalo en la final que involucró a la representante de Myanmar, Thae Su Nyein, la reina de belleza fue destituida de su puesto como segunda finalista, desatando una ola de reacciones en redes sociales y foros de debate.

¿Qué pasó con Miss Grand Myanmar en el desfile de trajes típicos en el Miss Grand International 2024?

El concurso de trajes nacionales de Miss Grand International 2024, realizado el pasado 20 de octubre en Tailandia, dejó a los asistentes con una mezcla de admiración y conmoción. En particular, la participación de Thae Su Nyein, la representante de Myanmar, se convirtió en un punto de conversación que trascendió las redes sociales y el público presente en el evento. La modelo, con apenas 17 años, logró cautivar con su atuendo inspirado en la mítica reina Panthwa.

Sin embargo, este hecho no estuvo absuelto de la polémica. El impresionante traje de Thae Su Nyein incluía un carruaje y elementos relacionados con el tiro con arco. No obstante, la complejidad de su diseño resultó en un inesperado obstáculo: el carruaje, que pesaba casi 200 kg, no fue permitido en el escenario por su peso, ya que los organizadores temían que pudiera dañar la estructura y los elementos de iluminación LED que formaban parte del espectáculo.

Esta situación derivó en un momento emotivo, donde la Miss Grand Myanmar fue vista sollozando tras bambalinas. Al regresar al escenario, Thae Su Nyein no pudo contener las lágrimas en plena transmisión en vivo. Muchos internautas señalaron que la belleza de Myanmar estaba molesta porque no le permitieron llevar el diseño original al escenario. Sin embargo, respondiendo a los medios, la concursante de 17 años dijo que lloró porque "estaba demasiado inmersa en el personaje".

Y no solo eso, sino que la Miss Grand Myanmar parecía estar sufriendo un ataque de ansiedad durante su regreso en el escenario. Además, tuvo que ser ayudada por el staff del concurso tras sufrir un presunto desmayo.

Le quitan corona de finalista a la Miss Grand Myanmar

La organización del Miss Grand International emitió un comunicado señalando que la joven de 18 años había exhibido “comportamientos inapropiados” que infringieron varias normas del concurso. Aunque los detalles específicos de estos comportamientos no fueron revelados, la decisión tomó por sorpresa a numerosos espectadores y seguidores del evento, quienes expresaron su descontento.

Después de la noticia, en una emotiva transmisión en vivo, Thae Su Nyein expresó su inconformidad, declarando: “No necesito el título de segunda finalista, vine para ser Miss, no para quedar en el segundo o tercer lugar”. Hasta el momento, no se ha confirmado quién asumirá el puesto vacante de segunda finalista, aunque las especulaciones sugieren que Safiétou Kabengele, representante de Francia, o Talita Hartmann, de Brasil, podrían ser las elegidas para ocupar el lugar.

¿Qué pasó con la Miss Myanmar en el Miss Grand International 2024?

La representante de Myanmar se posicionó como segunda finalista en el Miss Grand International 2024, detrás de las candidatas de India y Filipinas. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de celebración se tornó en un escándalo cuando su propio director, SoeMin Tun, expresó su descontento con el resultado. Al recibir la corona, Nyein fue confrontada por su director, quien incluso arrojó la corona al suelo en un arrebato de ira. La concursante, visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, mostró su impacto por la situación. En videos que circulan en redes sociales, se puede observar a la candidata de Myanmar descalza, con el maquillaje corrido y claramente consternada.

Según medios internacionales, en una transmisión en vivo, Tun declaró que se sentía decepcionado con el resultado del certamen, mencionando que esperaba que Thae Su Nyein ganara el primer lugar. Además, el director criticó a la organización de Miss Grand International y al presidente del certamen. En una declaración contundente, Tun aseguró que Myanmar no enviará más representantes a este concurso, argumentando una falta de reconocimiento hacia las concursantes de su país.

Thae Su Nyein afectada por el resultado/en el vivo del director de Miss Myanmar. Foto: difusión

¿Quién ganó el Miss Grand International?

Rachel Gupta, representante de India, fue coronada como Miss Grand International 2024 en una final marcada por la emoción y ciertas controversias. La modelo brilló en cada fase del concurso, logrando impresionar al jurado con su destacada actuación en el escenario y superando a las finalistas de Filipinas y Myanmar.

La corona dorada regresa a Asia tras dos años en Latinoamérica

La coronación de Rachel Gupta trae de vuelta la corona dorada de Miss Grand International a Asia, tras dos años de victorias consecutivas en Latinoamérica. En 2022, Isabella Menín de Brasil obtuvo el título, y en 2023, Luciana Fuster de Perú se alzó con la corona, destacando la influencia latinoamericana en el certamen. Este año, el retorno de la corona a Asia marca un nuevo capítulo para Miss Grand International, y Rachel Gupta se une a las reinas que han dejado una notable huella en la historia de la competencia.

La representante de Myanmar se ubicó como segunda finalista en el Miss Grand International 2024. Foto: Facebook

