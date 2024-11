El exchico reality de 'Esto es guerra', Ignacio Baladán, compartió la emocionante noticia de que se convertirá en padre por primera vez. A través de sus redes sociales, el uruguayo expresó su alegría y agradecimiento, recibiendo un torrente de felicitaciones de amigos y seguidores. La revelación del chef, quien ha sido un personaje querido en el programa de competencias de América TV, llegó junto a su pareja, la influencer colombiana Natalia Segura. En un emotivo mensaje, el futuro papá destacó la importancia de este momento en su vida y cómo su relación ha crecido a lo largo del tiempo.

Ante esta gratificante noticia, la madre del influencer, María Teresa Fulgueral, causó gran ternura y emoción en redes sociales con una conmovedora reacción. Este hecho no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales, quienes, tras expresar todo su apoyo y cariño para Baladán y su pareja, también destacaron el inmenso amor de abuela que ya profesa la progenitora del chico reality.

Mamá de Ignacio Baladán conmueve con tierna reacción en redes sociales

María Teresa Fulgueral es la madre de Ignacio Baladán y ha conmovido a todos los usuarios en redes sociales. El uruguayo, quien se hizo conocido en Perú por participar en realities como 'Bienvenida la tarde' y 'Esto es guerra', anunció por todo lo alto que se convertirá en padre por primera vez junto a su novia, la influencer colombiana Natalia Segura. Esta noticia no pasó desapercibida por la mamá del uruguayo, quien tuvo una emotiva reacción en su cuenta de Instagram.

"Feliz, feliz, feliz, feliz. Si no me encuentran, estoy en Colombia", fue el amoroso mensaje que posteó María Teresa, con lo cual, expresa el gran amor que, desde ya, tiene por su primer nieto. Este post fue acompañado por una foto en la cual se aprecia a Ignacio Baladán junto a 'La Segura' y, rápidamente, los mensajes de apoyo para la futura abuela no tardaron en llegar.

Mamá de Ignacio Baladán en Instagram. Foto: Captura Instagram

"Felicitaciones a la abuela. ¡Babero ya! jajaja, beso grande", "la felicito mucho, ya sabemos que era un anhelo grande ser abuela por parte de Nachito", "felicidades futura abuela", "felicidades a la familia Baladán", son algunos de los mensajes más destacados en su cuenta de Instagram.

Ignacio Baladán anuncia que se convertirá en padre

Ignacio Baladán, el carismático uruguayo que conquistó a la audiencia en 'Esto es guerra', ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que se convertirá en padre. La revelación se realizó en compañía de Natalia Segura, una influencer colombiana con quien ha estado compartiendo su vida en los últimos meses. Este anuncio marca un nuevo capítulo en la vida del empresario de pastelería, quien ha compartido aspectos de su vida personal a lo largo de su trayectoria.

"Solo me queda dar gracias a Dios porque me estuvo preparando 35 años para encontrar a la persona que siempre soñé. Yo siempre esperé tener una familia, una mujer como vos para el resto de mi vida y contigo lo encontré", señaló el uruguayo en la primera parte de su comunicado.

Ignacio Baladán y Natalia Segura son felicitados por sus seguidores.

¡Estoy emocionado por esto y estoy seguro de que vamos a formar la Familia que ambos soñamos! Acá te estamos esperando con todo el amor del mundo, tu mamá y tu papá, estamos muy felices y te amamos", finalizó su mensaje Ignacio Baladán.

El amoroso mensaje de Natalia Segura tras saber que se convertirá en madre por primera vez

La pareja de Ignacio Baladán, Natalia Segura, compartió su alegría al confirmar que se convertirá en madre por primera vez. La noticia, que la llenó de felicidad, fue expresada en sus redes sociales, donde describió este momento como uno de los más significativos de su vida. La personalidad de Internet, emocionada por la llegada de su primer hijo, decidió compartir su experiencia con sus seguidores. En su publicación, destacó la importancia de este acontecimiento y cómo ha cambiado su perspectiva sobre la vida.

"Ufff, con lágrimas en los ojos les escribo este mensaje, uno de los más importantes de mi vida! Siempre me decían: Segu ¿cuándo vas a ser mamá?, honestamente pensé que nunca, estaba llena de miedos antes de encontrar el amor de mi vida Ignacio Baladán y creo que Dios solo estaba esperando que nos encontráramos en este mundo, hoy tenemos el fruto del amor más bonito que he podido tener en mi vida!", expresó la influencer colombiana.

Ignacio Baladán disfrutando junto a Natalia Segura previo al anuncio de su embarazo.

"Te amo hijo o hija mía, me haré mil veces más fuerte de lo que he sido por ti y sé que te escogí el mejor padre que hubieras podido tener", agregó la pareja de Ignacio Baladán.