La polémica entre Miguel Trauco, futbolista peruano que actualmente juega en el Criciúma de Brasil, y su expareja Karla Gálvez ha escalado a un nivel público. A través de redes sociales, Gálvez denunció que el jugador no estaría cumpliendo con su obligación de mantener a sus hijos. Además, afirmó que el lateral de la selección peruana habría permitido que sus propios padres lo demanden para dilatar el proceso legal por pensión de alimentos, iniciado en mayo.

Por su parte, el jugador respondió de manera contundente, señalando que tanto él como Gálvez tienen la misma responsabilidad económica en la crianza de sus hijos. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Trauco dejó en claro que no está dispuesto a hacerse cargo de personas ajenas a su núcleo familiar, una indirecta que muchos interpretaron como un comentario hacia la actual relación de Gálvez.

Expareja de Miguel Trauco lo denuncia por pensión de alimentos

El conflicto entre Karla Gálvez y Miguel Trauco se originó cuando la tiktoker tarapotina hizo público, a través de sus redes sociales, que el futbolista no estaba cumpliendo con la pensión alimentaria de sus hijos. Según Gálvez, el proceso legal que interpuso en mayo con el objetivo de garantizar el bienestar económico de los menores se ha visto entorpecido por acciones de mala fe por parte del jugador.

“Después de que este proceso se hiciera público, él, de manera tendenciosa, permitió que sus padres lo demandaran, a pesar de que no se encuentran en una situación de necesidad ni vulnerabilidad”, declaró Karla Gálvez en un comunicado que difundió en sus redes. La ex pareja del futbolista enfatizó que esta demanda interpuesta por los padres de Trauco sería una estrategia para ralentizar el avance del juicio, el cual lleva varios meses sin resolverse.

“Responsabilizo a Miguel Trauco de los obstáculos que puedan surgir en el proceso, ya que los únicos perjudicados con esta demora son nuestros hijos”, concluyó Gálvez.

Miguel Trauco manda tajante mensaje por denuncia de expareja

Miguel Trauco no tardó en responder a las acusaciones de su expareja. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el futbolista negó las acusaciones y reafirmó su postura sobre la corresponsabilidad de ambos padres en la manutención de sus hijos. Según el futbolista que juega en Brasil, ambos progenitores deben compartir las responsabilidades económicas por igual.

“Según las leyes en nuestro país, ambos padres son responsables, en igualdad de condiciones, de los gastos que conlleva el cuidado de los hijos. Esto significa que tanto la madre como el padre deben trabajar y no victimizarse por su género”, expresó el jugador. Asimismo, Trauco insinuó que Gálvez no estaría cumpliendo con su parte en la manutención de los menores, mencionando que no es su obligación mantener a terceros. “Yo doy todo por mi familia, pero no estoy obligado a mantener a terceros. Todos deben trabajar para salir adelante”, añadió, en lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia la nueva pareja de su expareja.

Expareja de Miguel Trauco hace fuerte aclaración a futbolista peruano

Ante las declaraciones de Trauco, Karla Gálvez no tardó en aclarar su situación. En un mensaje enviado al programa ‘Magaly TV La Firme’, Gálvez afirmó que ella también trabaja para mantener a sus hijos y que, además de cuidarlos de tiempo completo, genera ingresos adicionales a través de transmisiones en vivo en TikTok.

“Claro que trabajo, siempre lo he hecho, y las personas que me siguen en TikTok pueden confirmarlo. Estoy con mis hijos 24/7, atendiendo todas sus necesidades en casa”, declaró Gálvez. La tiktoker también reveló que durante las noches, cuando sus hijos ya están dormidos, realiza ventas en línea para cubrir los gastos que, según ella, Trauco no estaría cubriendo. Además, Gálvez hizo una fuerte acusación al señalar que la demanda interpuesta por los padres de Trauco, exigiendo el 30% del sueldo del futbolista, tiene como objetivo reducir la pensión destinada a sus hijos.

“Hay que ser demasiado tontos para no darse cuenta que, cuando yo inicio el problema con él, oh sorpresa, los padres salen a hacerle una denuncia. Dejaré todo esto en manos de Dios y de la justicia”, finalizó la madre de los hijos de Miguel Trauco.