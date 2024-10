Los momentos entre Christian Domínguez y Karla Tarazona siguen dando de qué hablar. En esta oportunidad, los famosos de la farándula nacional protagonizaron una singular escena EN VIVO tras la llegada de los miembros de Skándalo, Ricky Trevitazo, Luigui Carbajal y Luis Sánchez, al set del programa 'Préndete' de Panamericana TV el viernes 4 de octubre. ¿Domínguez mostró celos de Karla?

De cara al concierto por los 25 años de la agrupación, los integrantes recordaron algunos episodios poco conocidos de su época juvenil, incluyendo una anécdota que involucraba a Tarazona y que terminó provocando una reacción en Christian.

¿Por qué Christian Domínguez tuvo celos de Karla Tarazona?

En 'Préndete', los chicos de Skándalo revelaron que Karla Tarazona fue una gran fan de ellos a inicios de la década de los 2000. Según Ricky Trevitazo, la conductora incluso los perseguía con su cartel en mano por aquellos años, en los cuales, agregó, ella iba a repartir una revista religiosa junto a su madre.

Ante estas afirmaciones, Christian Domínguez aseguró que recién se enteraba del fanatismo de Karla, pero ella le reclamó, exigiéndole que no fuera mentiroso. Tras ello, Luigui Carbajal cuestionó a Domínguez: "¿No me digas que tienes celos después de más de 25 años porque ella era fan de Sándalo y no de La Joven Sensación?". Christian no dudó en evidenciar cierto descontento al manifestar que Karla nunca había sido admiradora de su antigua agrupación y que se lo restregaba en la cara.

Skándalo bromea sobre la relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez

Karla Tarazona reafirmó que sí era fan de Skándalo durante el boom del conjunto peruano de cumbia a inicios del 2000. "Ellos eran mis amigos", agregó la conductora.

Christian Domínguez continuó manifestando que no sabía que la madre de su hijo gustaba de esa agrupación. En ese contexto, Luigui Carbajal respondió, señalando al cumbiambero y desatando las risas en el set de 'Mande quien mande': "Fue fan de Skándalo, pero el amor llegó por allá". Ricky Trevitazo 'fulminó' a Domínguez afirmando que en esas épocas Karla sí tenía buen gusto.

Skándalo realizará concierto por sus 25 años

Skándalo arribó al set de 'Préndete' a solo semanas de su esperado concierto por los 25 años de su debut. El conjunto musical fundado por Roly Ortiz se estará presentando el 29 de noviembre en la explanada de la playa Los Delfines en la Costa Verde de Miraflores. Las entradas para el show de aniversario están a la venta a través de VAOpe y los precios oscilan entre los 59,90 hasta los 129,90 soles en preventa, la cual estará disponible hasta el 18 de octubre.

