Durante una reciente emisión del programa 'América Hoy', el presentador Edson Dávila, conocido como 'Giselo', protagonizó un inesperado momento. La historia, que involucra a la estrella del fútbol Jefferson Farfán y su nueva marca 'Mdre', dejó a muchos televidentes sorprendidos.

La situación comenzó con un pedido de Dávila hacia Farfán, relacionado con la nueva línea de moda del exfutbolista. Sin embargo, la respuesta de Farfán, o más bien la falta de ella, desencadenó una serie de eventos que 'Giselo' no pudo contener en el set del programa.

'Giselo' confiesa que fue 'choteado' por Jeffersón Farfán

El popular 'Giselo' reveló en vivo que Jefferson Farfán lo dejó en visto después de que le pidiera una de las gorras de su marca Mdre para hacerle promoción en sus redes sociales. "Yo tengo llegada y yo me he sacado la mugre por ti, te he apoyado y primero con Melissa (Klug)", recordó Dávila, mostrando su "molestia" y el impacto que esta falta de respuesta tuvo en él.

Esta confesión provocó reacciones divertidas en el set del programa. "Si es tu amigo, deberías pagar la gorra, apoyar su emprendimiento", comentó Brunella Horna. "Parece que Jefferson Farfán no quiere imágenes tuyas luciendo sus gorras", bromeó Janet Barboza, generando risas entre los presentes.

Jefferson Farfán lanzó su nueva marca de gorras 'Mdre'

El lanzamiento de la marca 'Mdre' ha sido un movimiento estratégico de Jefferson Farfán, quien ha decidido diversificar sus emprendimientos más allá del fútbol. Las gorras, disponibles en tres colores y a un precio de 130 soles cada una, representan el inicio de una colección que se espera ampliará con nuevos productos antes de fin de año. Farfán ha sido visto luciendo las gorras junto a otros deportistas peruanos, como Paolo Guerrero y Sergio Peña, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

El influencer y comentarista, Ric La Torre, ha manifestado su entusiasmo por la marca Mdre y ha insinuado que la colección pronto incluirá nuevas prendas como camisetas y sudaderas, complementando así la línea de accesorios actual. Este entusiasmo se ha visto reflejado en la respuesta del público, que ha mostrado un gran interés por los productos de la marca.

Jefferson Farfán anuncia el lanzamiento del 'Focamall'

Paralelamente a su incursión en la moda, Jefferson Farfán está desarrollando un proyecto ambicioso en el distrito de Lurín: el Power Center KM40. Este centro comercial, que promete ser el primero de su tipo en la zona, estará diseñado para atraer a los miles de visitantes que acuden a las playas del sur de Lima durante la temporada de verano. El Power Center KM40 contará con tres niveles y más de 200 tiendas, incluyendo marcas de renombre como Wong, Aruma, Häagen-Dazs y Cinnabon, que actuarán como tiendas ancla para atraer a un flujo constante de visitantes.

Según José Zegarra, gerente general de Alta Visiones Investments, el grupo inmobiliario a cargo del proyecto, el objetivo es ofrecer una propuesta integral que satisfaga las necesidades de los clientes, mediante la inclusión de servicios de alta calidad y marcas reconocidas. El empresario afirma que este nuevo emprendimiento no solo beneficiará a los visitantes de las playas cercanas, sino también a los residentes locales, quienes contarán con una oferta comercial moderna y diversa.