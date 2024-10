La reciente edición de 'El gran chef famosos' tuvo un momento de tensión cuando Alejandra Baigorria expresó sus deseos de abandonar el programa. La empresaria peruana, conocida por su participación en realities y su faceta como empresaria de moda, se mostró visiblemente afectada por no poder cumplir con las expectativas del jurado, lo que la llevó a plantearse dejar el concurso de cocina. Esta revelación sorprendió a sus compañeros y generó preocupación entre los seguidores del programa.

La presión del reto culinario y la frustración de Alejandra Baigorria

El pasado jueves 3 de octubre, los concursantes de 'El gran chef famosos' enfrentaron el desafío de preparar un arroz con pollo, un plato tradicional peruano, desde cero. Durante la evaluación de su plato, Alejandra Baigorria, quien está acostumbrada a las cámaras, pero no a la cocina, mostró su descontento con el resultado. "Cada día me doy cuenta de que yo para la cocina mejor en mi taller de costura, la verdad. Estoy en un momento de frustración que me quiero ir", expresó con la voz quebrada.

La frustración de Baigorria se debió a su autoexigencia y a su deseo de destacar en cualquier proyecto en el que se involucra. "Yo siempre digo, si no estoy entre los mejores, mejor no lo hagas porque no es para ti", afirmó. Esta actitud perfeccionista la llevó a cuestionar su participación en el programa, un entorno donde cada día enfrenta nuevos retos y se expone a críticas directas del jurado.

Alejandra Baigorria y su experiencia en la cocina de 'El gran chef famosos'

Alejandra Baigorria, también conocida como la 'Gringa de Gamarra' por su faceta de empresaria textil, se ha convertido en una de las figuras más comentadas de 'El gran chef famosos'. Al inicio del programa, Baigorria expresó su entusiasmo por esta nueva experiencia televisiva, aunque admitió que la cocina no es su terreno familiar. Al recibir su kit de cocina, comentó entre risas que se sentía "contenta, nerviosa y confundida" al ver los utensilios y aparatos que le resultaban desconocidos.

Alejandra, quien dejó atrás los realities de competencia física, expresó sus expectativas al ingresar a la cocina del programa. "Si me dice para hacer pasta en salsa blanca, yo soy la indicada", aseguró en tono jocoso, resaltando sus habilidades limitadas en ciertos platillos. A pesar de los nervios iniciales, se comprometió a aprender y enfrentarse a este nuevo desafío, donde cada plato representa una oportunidad para demostrar su esfuerzo y dedicación.

Baigorria se ha caracterizado por su perseverancia y determinación, cualidades que la han llevado a destacarse en diferentes facetas, desde su participación en realities hasta su carrera como empresaria en el emporio textil de Gamarra. Su paso por 'El gran chef famosos' marca una etapa en la que enfrenta un tipo diferente de reto, el culinario, donde la presión y la exigencia parecen estar afectando su confianza.

